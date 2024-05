Les 3 joueurs étonnants idéaux pour remplacer Kylian Mbappé

Comment remplacer Kylian Mbappé ? C’est la question que tout le monde se pose à Paris, à commencer par la direction. Forcément, de nombreux noms sont déjà sortis dans la presse, en France comme ailleurs en Europe. Parmi les principaux candidats, on retrouve notamment Victor Osimhen, Khvicha Kvaratskhelia, Rafael Leão et Bernardo Silva, chacun dans un profil et un registre différent.

D’autres pistes sont aussi souvent évoquées, comme celle menant à Lamine Yamal, même si elle n’est selon nos informations pas totalement d’actualité. L’hypothèse de confier les clés de l’attaque à Xavi Simons revient aussi souvent sur la table. De son côté, BeSoccer, outil très avancé d’analyse statistique, a dévoilé quels seraient les trois joueurs idéaux pour remplacer le Bondynois à Paris.

Un Gunner en tête

BeSoccer estime ainsi que le meilleur candidat pour remplacer Mbappé est Gabriel Jesus, l’attaquant brésilien d’Arsenal. L’outil estime qu’il se rappoche "à 71%" de l’attaquant français, en se basant sur toute une série de données statistiques, allant des classiques key passes ou passes dans le dernier tiers du terrain, à d’autres statistiques plus défensives comme les récupérations dans la moitié adverse. Un peu surprenant, puisque le Brésilien a perdu de l’importance ces dernières semaines, ayant baissé son niveau et n’ayant plus marqué le moindre but depuis la fin du mois de janvier.

Le deuxième joueur qui serait un candidat idéal pour l’après-Mbappé aux yeux du big data est Vangelis Pavlidis. Brilant avec l’AZ Alkmaar, avec qui il a inscrit 32 buts cette saison, il s’approche énormément de la façon de jouer de la vedette des Bleus. Enfin, c’est un joueur bien connu de la Ligue 1 et déjà lié au PSG par le passé qui complète le podium : Loïs Openda, star du RB Leipzig et ancien de Lens. Reste à voir si les dirigeants du PSG prendront tout ça en compte…