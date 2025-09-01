Ben Chilwell vers Strasbourg ?

Strasbourg empile les recrues et ce n’est pas encore terminé. Alors que le club alsacien est en passe d’accueillir Martial Godo en provenance de Fulham, une nouvelle recrue made in Premier League pourrait débarquer au RCSA. En effet, le latéral gauche Ishé Samuels-Smith, arrivé fin juillet à Strasbourg en provenance de Chelsea contre 7,5 M€, est en passe de rejoindre Swansea sous la forme d’un prêt.

Un départ temporaire qui va donc libérer une place d’extra-communautaire dans l’effectif alsacien et pourrait permettre aux pensionnaires de la Meinau d’attirer un nouveau joueur. Au même poste, Ben Chilwell (28 ans), international aux 21 sélections avec les Three Lions et prêté par Chelsea à Crystal Palace la saison passée, est ainsi visé. A suivre…