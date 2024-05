Mats Hummels répond cash aux détracteurs du BVB

En ballotage favorable après sa victoire à l’aller au Signal Iduna Park (1-0), le Borussia Dortmund a répondu présent hors de ses bases en s’imposant sur la plus petite des marges contre le Paris Saint-Germain (0-1), lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Considéré par certains comme l’équipe la plus abordable cette phase finale de C1 édition 2023-2024, le club allemand a su déjouer les pronostics et peut désormais entretenir le rêve d’aller au bout de la compétition.

En attendant de connaître l’identité de ses futurs adversaires à Wembley le 1er juin, Mats Hummels a adressé une pique, via les réseaux sociaux, à ceux ayant sous-estimé le Borussia Dortmund dans cette compétition. «Tant d’équipes voulaient jouer contre nous. Heureusement, nous sommes très gentils et nous sommes arrivés en finale pour que le plus grand nombre possible d’entre eux aient cette chance», a lâché l’international allemand de 35 ans sur son compte X.