Real Madrid : Marcel Desailly conseille à Kylian Mbappé d’aller en Arabie saoudite

Kylian Mbappé doit être le joueur le plus évoqué ce mercredi après l’élimination du PSG en Ligue des Champions. Tout le monde ne parle que du Français, de ses performances et de son avenir. Sur le plateau de beIN Sports UK, Marcel Desailly a été amené à débattre du prochain club du Bondynois à savoir le Real Madrid. Et l’ancien international français a eu un avis qui a eu le mérite d’étonner tout le monde sur le plateau puisqu’il a estimé que Kylian Mbappé devait sérieusement penser à rejoindre l’Arabie saoudite plutôt que le Real Madrid.

«Moi, je lui conseille un autre continent. Je ne suis pas sur que Madrid soit l’endroit parfait pour lui. On l’a dit, il y a Vinicius Jr à gauche, il y a des joueurs talentueux comme Bellingham. Il ne sera pas le leader incontesté là-bas, ce qu’il veut. Il ne veut pas dire où il va signer, il veut avoir l’annonce d’une star, il doit y avoir quelque chose derrière. Techniquement, si l’on regarde le football business, j’irai vers les 350 millions d’euros par an d’Arabie saoudite. Reviens la saison d’après, celle du Mondial 2026, un an plus tard. Tu n’auras que 26 ans et demi et tu auras joué au football. Car qu’est ce que veut Mbappé ? Jouer au football. C’est ce que je ressens en tant que businessman. Je sens qu’il peut quitter le football européen un an pour aller en Arabie saoudite. Et le championnat saoudien est compétitif. Les stades sont pleins et les chaînes s’arrachent les matches. L’Arabie saoudite veut promouvoir son football comme le Qatar en 2005. J’étais l’une des stars là bas. C’est un business des deux côtés et je pense que ce serait une belle opportunité pour lui de faire du business en continuant à jouer au football. Mais après l’Euro» Pas sûr qu’il soit entendu ceci dit…