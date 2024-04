L’OM fortement concurrencé pour Paulo Fonseca !

Entre l’OM et Paulo Fonseca, c’est une histoire de longue date et qui est loin d’avoir trouvé son épilogue. Déjà en 2023, le technicien portugais du LOSC était proche de rejoindre la Canebière, mais avait été retenu par Olivier Letang et par son contrat se terminant en juin 2024. Aujourd’hui libre de rejoindre le club de son choix, Fonseca, qui fait des merveilles au LOSC avec un effectif très limité, ne manque pas de courtisans.

La suite après cette publicité

Bien évidemment, Marseille en a fait sa priorité pour cet été pour remplacer l’intérimaire Jean-Louis Gasset. Le nom de Fonseca avait d’ailleurs été évoqué en février, mais là aussi, le contrat liant le technicien portugais au LOSC avait bloqué toute possibilité de rapprochement concret. Si l’OM est prêt à lui doubler son salaire actuel du LOSC, cela ne suffira peut-être pas pour finaliser l’union des deux parties.

À lire

OM : la short-list XXL pour remplacer Jean-Louis Gasset

West Ham adore Paulo Fonseca

Car les performances des Dogues en Ligue 1, mais aussi en Conférence League avec un effectif loin d’être le plus garni d’hexagone ont tapé dans l’œil de nombreux clubs européens. Si l’AC Milan garde un oeil sur lui, il n’est pas prioritaire aux yeux du club lombard et de Zlatan Ibrahimovic qui gère personnellement le dossier et qui lorgne Mark van Bommel comme nous vous l’avons révélé. Il faut plutôt regarder du côté de l’Angleterre pour apercevoir un danger pour Marseille et plus particulièrement du côté de Londres. Selon nos informations, le club de West Ham apprécie tout particulièrement l’ancien coach de Porto, du Chakhtar Donetsk et de l’AS Roma qui n’a perdu que 8 fois en 45 matches toutes compétitions confondues cette saison avec Lille (soit un ratio de 1,80 point pris par match en moyenne).

La suite après cette publicité

Le coach actuel David Moyes, n’est pas du tout certain de continuer à la fin de son contrat en fin de saison. Si le club londonien lui avait soumis une proposition de contrat en février pour prolonger son bail, l’élimination des Hammers en Coupe d’Europe face au Bayer Leverkusen ainsi que la dégringolade du club en Premier League (8e du championnat avec une seule victoire lors des 7 derniers matches) laissent clairement présager une fin d’aventure pour le technicien écossais de 60 ans. Après avoir ciblé Ruben Amorim et Julen Lopetegui, le président David Sullivan et le directeur technique Tim Steidten songent sérieusement à un Paulo Fonseca focus sur la fin de saison du LOSC mais qui a aujourd’hui de grandes chances de quitter le Nord d’ici le mois de juin…