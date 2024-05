OM : Jean-Louis Gasset dithyrambique envers Valentin Rongier

Demain soir, Jean-Louis Gasset aura un groupe presque au complet pour affronter l’Atalanta Bergame en demi-finale de Ligue Europa. L’entraîneur de l’OM ne pourra en revanche pas compter sur son capitaine, Valentin Rongier, absent depuis des mois. Malgré le fait qu’il n’a pas pu travailler avec lui en raison de sa blessure, le technicien de 70 ans sait que l’ancien Nantais est un capitaine exemplaire, son relais avec le groupe, et une pièce forte de son vestiaire.

«C’est le seul joueur de l’effectif avec lequel je n’ai pas travaillé, mais tous les matins à 8h je bois le café avec lui. Il me donne des petis détails sur la vie de groupe, le ressenti. Il est dans le vestiaire avant le match, après, il parle, il a un discours de capitaine et il est respecté. Sa blessure a été un peu retardée par un diagnostic précoce… Mais c’est un garçon avec un mental de fer. Il s’est fait une raison, il sait qu’il va devoir attendre un mois ou deux de plus et il redeviendra le grand capitaine qu’il a été», a-t-il confié en conférence de presse.