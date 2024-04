Serie A : avant l’OM, l’équipe B de l’Atalanta domine Empoli, pas de vainqueur entre le Napoli et la Roma

Suite de la 34ème journée de Serie A ce dimanche après-midi. L’Atalanta accueillait le club d’Empoli, sur sa pelouse du Gewiss Stadium. Cette rencontre était l’occasion pour les visiteurs de grapiller encore des points dans leur mission maintien dans l’élite, alors que les hommes de Marco Baroni restaient sur trois revers encaissés sur les cinq dernières rencontres jouées. Et pour les troupes de Gian Piero Gasperini, l’objectif est clair et net avec un ticket pour l’Europe dans le viseur et un plein de confiance à acquérir avant le choc au Vélodrome contre l’OM. Après une entame plutôt neutre à un rythme haché, les locaux ont ouvert le score sur un pénalty transformé par Mario Pašalić (42e). Au début du second acte, Ademola Lookman a doublé la mise pour la Dea (51e). L’équipe remaniée, sans Scamacca, Ederson, Musso, Koopmeiners et De Ketelaere, n’ont fait qu’une bouchée (2-0) du club toscan.

Classement live Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Inter Milan 89 34 63 28 5 1 81 18 2 Milan 70 34 25 21 7 6 64 39 3 Juventus 65 34 21 18 11 5 47 26 4 Bologne 63 34 22 17 12 5 49 27 5 Rome 59 34 20 17 8 9 61 41 6 Atalanta 57 33 24 17 6 10 61 37 7 Lazio 55 34 8 17 4 13 43 35 8 Fiorentina 50 33 10 14 8 11 46 36 Voir le classement complet

Dans l’autre rencontre jouée simultanément, l’AS Roma se déplaçait en Campanie pour y défier le Napoli, sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona. Après une première période largement dominée par les Partenopei en manque de réalisme, les Giallorossi ont ouvert le score sur un pénalty transformé par Paulo Dybala (59e). Réaction néanmoins presque immédiate avec Mathías Olivera (64e). Et sur un autre pénalty cette fois-ci en faveur des Napolitains (84e), Victor Osimhen a mis les siens devant mais Tammy Abraham a égalisé rapidement (88e) pour sceller une partie partagée (2-2). Au classement, l’AS Roma prend des précieux points dans le championnat italien et conforte sa 5ème place, juste devant l’Atalanta qui est 4ème. Le Napoli reste dans la course malgré une décevante 8ème position, tandis qu’Empoli est encore en grand danger avec cette très inquiétante 17ème place en Serie A.