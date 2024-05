Le Napoli prévient le PSG pour Khvicha Kvaratskhelia !

Le Paris Saint-Germain s’apprête à changer d’ère. Après sept années passées sous le maillot parisien, Kylian Mbappé, qui vient d’officialiser son départ, va quitter le club de la capitale en juin prochain pour rejoindre le Real Madrid, comme nous vous le révélions en début d’année 2024. Orphelin du meilleur buteur de l’histoire de la formation francilienne, le board des Rouge et Bleu s’active donc pour construire le futur visage des champions de France. Mais avec quels éléments ? Dans cette optique, la presse européenne révélait, ces dernières heures, que Luis Campos et ses équipes avaient fait de Khvicha Kvaratskhelia la priorité du prochain mercato estival. Pourtant, si La Gazzetta Dello Sport affirme que le Napoli souhaite une somme entre 100 et 120 M€ pour libérer sa star géorgienne, la tâche s’annonce bien plus complexe pour les dirigeants parisiens.

Plus qu’une question d’argent et selon nos dernières informations, les Partenopei n’ont aucune intention de se séparer de leur ailier gauche de 23 ans. Réputé pour être très dur en affaires, le président napolitain Aurelio De Laurentiis n’a d’ailleurs jamais vendu un crack avant trois ans passés au club. Arrivé en juillet 2022 du côté de Naples après quelques mois passés au Dinamo Batumi, celui que l’on surnomme « Kvara » reste donc plus que jamais affilié au futur de la formation italienne. Sous contrat jusqu’en juin 2027 avec le Napoli, le natif de Tiflis est, en effet, considéré comme un cadre essentiel du collectif napolitain aux yeux de ses dirigeants. Dans cette optique et toujours d’après nos indiscrétions, ADL, proche du représentant du joueur, n’a, aujourd’hui, qu’une idée en tête : prolonger sa pépite.

Naples veut prolonger sa pépite !

En effet, malgré les nombreuses rumeurs de transferts et un intérêt également affiché par le FC Barcelone, prêt à jouer les trouble-fêtes dans ce dossier, Khvicha Kvaratskhelia n’est actuellement pas considéré comme un candidat au départ. Pire encore, le Napoli a bien l’intention de lui renouveler sa confiance en augmentant considérablement ses émoluments. Alors que l’international géorgien (28 sélections, 15 buts) - qualifié pour l’Euro 2024 – touche, aujourd’hui, 1 million d’euros net par an, le Napoli souhaiterait lui proposer un salaire aux alentours des 6 millions d’euros nets annuel, le tout assorti d’une clause libératoire estimée à 150 millions d’euros. Une sacrée augmentation prouvant, un peu plus, l’estime portée au joueur passé par le Rubin Kazan.

Intéressé depuis plusieurs mois, le Paris Saint-Germain sait donc à quoi s’en tenir pour le Géorgien, auteur de 10 buts et 9 passes décisives en 42 apparitions toutes compétitions confondues cette saison (39 titularisations). Considéré comme le futur du collectif dirigé par Francesco Calzona, Kvaratskhelia est donc, en définitive, encore très loin de rejoindre la capitale française. Dans cette optique, nous pouvons d’ailleurs affirmer que les décideurs du Napoli, qui n’ont absolument pas besoin de céder Kvaratskhelia au plus offrant, n’auraient, en revanche, rien contre l’idée de se séparer de Victor Osimhen. Le Nigérian de 25 ans émarge aujourd’hui à environ 10 millions d’euros net par an. Reste désormais à savoir si le Paris Saint-Germain changera son fusil d’épaule dans les semaines à venir…