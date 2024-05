Serie A : la Lazio Rome s’impose à domicile contre Empoli

Ce dimanche, la Lazio Rome accueillait Empoli à l’occasion de la 36e journée de Serie A. Les Biancocelesti avaient l’occasion de mettre la pression sur son rival éternel, l’AS Roma, en cas de succès. Et c’est chose faite grâce aux buts de Patric (45+3e) et de Vecino (89e), qui ont offert la victoire à la formation laziale (2-0).

Classement Serie A # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Lazio 59 36 10 18 5 13 47 37 17 Empoli 32 36 -26 8 8 20 26 52

Ce résultat permet aux hommes d’Igor Tudor de rattraper un peu le retard sur l’AS Roma. La Lazio est 7e avec 59 points, soit un de moins que les Giallorossi, qui comptent un match en moins. Empoli, de son côté, est 17e et est sous la menace de Sassuolo et de l’Udinese, qui comptent également un match en plus à jouer.