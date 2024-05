Serie A : Bologne se rapproche de la C1 après son succès à Naples

Le Bologne FC 1909 de Thiago Motta est tout près de retrouver la Ligue des Champions. Déjà en très bonne posture depuis des semaines en haut du classement de Serie A, la victoire à Naples (0-2) permet aux Bolonais de faire un pas de plus vers la qualification pour la reine des compétitions européennes. L’équipe de l’ancien Parisien a rapidement pris le contrôle du match avec deux buts inscrits consécutivement en première mi-temps. Au duel avec Giovani Di Lorenzo, Dan Ndoye a d’abord pris le dessus sur le défenseur napolitain de la tête pour ouvrir le score (0-1, 9e). Sur l’action suivante, Stefan Posch a enfoncé le clou grâce à une nouvelle tête (0-2, 12e), cette fois-ci sur corner.

Sans réelles idées pendant tout le match, le Napoli n’a même pas profité d’un penalty généreusement accordé pour réduire le score. Matteo Politano a perdu son duel face à Federico Ravaglia, parti du bon côté. Les Napolitains n’ont jamais réussi à revenir dans la partie et perdent gros aujourd’hui. Les coéquipiers de Victor Osimhen et Khvicha Kvaratskhelia sont en très mauvaise position pour se qualifier pour une compétition européenne la saison prochaine et n’ont même plus leur destin entre leurs mains. Avec cette victoire à l’extérieur (7e match sans défaite loin de leurs bases), les Bolonais, eux, doublent provisoirement la Juventus Turin au classement. Les deux équipes s’affronteront la semaine prochaine pour un duel pour le podium de cette Serie A.