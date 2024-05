OL : le lapsus de Maxence Caqueret sur la finale… de Coupe d’Europe

Vainqueur de Clermont ce dimanche (1-0), l’OL peut encore croire à avenir européen la saison prochaine. Pour cela, il faudra s’imposer face à Strasbourg le week-end prochain, une rencontre vers laquelle Maxence Caqueret semble déjà tourné. Présent au micro de Prime Video ce dimanche, le milieu lyonnais a fait part de ses espoirs de victoire, avant de nous offrir un joli lapsus.

La suite après cette publicité

«On ne s’est pas senti en danger (face à Clermont) même s’ils ont eu quelques situations qui auraient pu faire mal (…) Il faudra être prêt pour ce dernier match parce qu’on a quelque chose à aller chercher. C’est à nous de gagner ce dernier match, on sait qu’on n’a pas forcément notre destin entre les mains mais on va tout faire pour battre Strasbourg et avoir cette place européenne, avant de jouer la Coupe d’Europe… Euh la Coupe de France». Lapsus révélateur ?