Le vestiaire du PSG envoie un message fort à Kylian Mbappé avant son départ à Madrid !

Aussi gênante soit-elle, tant les Parisiens ont livré un non-match face à Toulouse (1-3) lors de la 33e journée, la deuxième défaite en Ligue 1 du Paris Saint-Germain cette saison restera plus que jamais anecdotique. D’abord, parce que le club de la capitale était d’ores et déjà assuré de célébrer, face à son public, le 12e titre de champion de France de son histoire. Ensuite, car cette rencontre aura surtout été le théâtre de nombreux adieux. De Michel Montana à Keylor Navas en passant par ceux très attendus de Kylian Mbappé, les Rouge et Bleu avaient clairement la tête ailleurs. «Normalement, les matches qui ont une célébration prévue finissent mal en général. Je l’ai vécu à plusieurs reprises durant ma carrière. Toulouse a été meilleur que nous avec et sans ballon. Il y a peu de choses à dire sur ce soir», concédait, à ce titre, Luis Enrique en conférence de presse.

Le vestiaire parisien célèbre sa star

Outre les festivités grandioses réservées aux troupes du technicien espagnol, cette soirée aura, en effet, permis à de nombreux cadres franciliens de rendre un dernier hommage à Kylian Mbappé, lui qui a officialisé son départ en fin de saison. «J’ai vécu une saison avec lui au PSG, il a tellement donné pour le club, c’est le meilleur buteur de l’histoire du PSG, un des derniers joueurs français. On est content de tout ce qu’il a fait, il a bien grandi au PSG. Il est arrivé tout jeune et il a accompli tellement de choses. Il a le mérite d’être une légende du PSG. C’est la vie, c’est comme ça. Tu viens tu pars dans d’autres clubs, tu restes au PSG, tu décides. On est content de tout ce qu’il a fait au PSG, on est fier de lui, moi j’espère le côtoyer encore en sélection», déclarait, en ce sens, Ousmane Dembélé.

Auteur de l’ouverture du score sur un long dégagement d’Arnau Tenas, celui qui aura vécu une fin très étrange dans l’enceinte parisienne était, par ailleurs, au coeur des propos de son entraîneur, Luis Enrique. «Manager un joueur comme Kylian est un plaisir. C’est un joueur exemplaire. Je loue son comportement et son attitude», concédait notamment l’intéressé au micro Canal + avant de revenir sur l’accueil réservé au numéro 7 parisien. «L’accueil des supporters était très bon, ils ont donné beaucoup d’amour à Kylian. On avait besoin de beaucoup de bruit. C’est un public exceptionnel et unique. Ils auraient mérité une victoire pour le dernier match. Kylian est un joueur exceptionnel mais surtout une personne exceptionnelle. Je lui souhaite le meilleur pour la suite». Relancé sur les sifflets d’une partie du public adressés au capitaine du soir, l’ancien sélectionneur de la Roja partageait, enfin, un ressenti bien différent.

«Je n’ai pas entendu cela, j’ai entendu des applaudissements, des chants. C’est un hommage mérité pour Kylian Mbappé. C’est une légende du club. J’ai vu le tifo, je l’ai trouvé très beau, je suis très heureux que ce soit passé comme ça, avec cette reconnaissance. Dans ce sens-là, ça a été une soirée parfaite. Il a encore quelques matches à jouer avec le PSG mais je lui souhaite le meilleur dans sa carrière». Et de conclure : «Kylian je n’ai pas pensé à le sortir car quand je l’ai sorti cette année, ça a été une tempête de problèmes. J’aurais pu le faire sortir à la 85e minute mais j’aurais été critiqué pour ça». Des messages globalement dithyrambiques, à l’instar de celui envoyé par son coéquipier Nordi Mukiele, de passage en zone mixte quelques minutes après avoir fêté ce nouveau titre national.

Une dernière danse amère…

«Kylian Mbappé a marqué pour sa dernière au Parc, on est très contents. On aurait aimé gagner ce match pour sa dernière au Parc des Princes après ces sept années qu’il a faites ici. Il a fait la prestation qu’il fallait faire, il a mis son but. Malheureusement ça n’a pas suffi puisqu’on a perdu mais on ne va pas retenir cette défaite. On a encore une finale de Coupe de France, avant ça on a Nice et Metz. S’il était nerveux ? Non pas du tout, Kylian a joué comme il est, très détendu, il a fait le match qu’il fallait faire. Il n’avait pas de prétention par rapport à quoi que ce soit. Il a fait son match. Il a marqué pour sa dernière au Parc, c’est une très bonne chose pour lui». Relancé sur l’absence d’hommage organisé par le PSG en l’honneur de son joueur phare, l’ancien défenseur du MHSC, agacé par la question, refusait en revanche d’entrer dans la polémique.

«Ecoutez, ça, vous allez poser la question à une autre personne, moi je vais répondre à des questions qui sont en relation avec le football. Ça, ça ne me regarde pas». Un ton plus corsé que le numéro 26 des Rouge et Bleu utilisait également au moment de répondre à une nouvelle interrogation sur l’avenir de l’international français (77 sélections, 46 buts). «Ce sont des questions qu’il faudra poser à quelqu’un d’autre. Je peux parler sur le foot, sur la finale de Coupe de France, sur les matchs qui restent». Une chose est sûre, le Paris Saint-Germain va désormais entamer une nouvelle ère. Une page que le club présidé par Nasser al-Khelaïfi, absent tout au long de cette soirée, devra écrire sans Kylian Mbappé, en passe de rallier la capitale espagnole pour débuter, de son côté, un nouveau chapitre de sa carrière…