Reims : Will Still est totalement blasé

Ecrasé par Clermont ce dimanche (4-1), Reims a certainement dit adieu à ses derniers espoirs d’accrocher l’Europe. Une rencontre que les Champenois auraient abordé avec désintérêt selon le ressenti du Clermontois Johan Gastien. «Est-ce qu’ils sont venus en tongs ? J’ai un peu l’impression aussi mais ce n’est pas mon problème à moi», a déclaré le capitaine auvergnat au micro de Prime Video. Invité à commenter ces propos, Will Still ne savait pas trop quoi dire, l’air totalement désabusé.

«Si on est venus en tong ? Quoi ? Est-ce que j’ai l’impression d’avoir fait un gros match ? Non, mais sérieux ? Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? C’est catastrophique, il ne se passe rien dans le match et tu offres deux penalties, s’est lamenté le technicien belge. Je ne sais même plus quoi dire, venez voir à l’entraînement la semaine si vous pensez qu’on prend le match par-dessus la jambe. Je crois que c’est le jour le plus noir de ma jeune carrière d’entraîneur, et le plus dur à avaler. Ce n’est même plus de la déception, je me sens con à vous parler, à faire un tas de choses. C’est de la frustration. Je vais réfléchir pendant 2/3 jours.»