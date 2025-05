Ligue 1/Ligue 2 : le programme des barrages

Avec cette Panenka d’Abdoulaye Touré en fin de match qui a permis au Havre de battre Strasbourg (3-2) afin de se maintenir en Ligue 1, c’est le Stade de Reims qui se retrouve en barrages contre le pensionnaire de Ligue 2. Il s’agit du FC Metz qui a dompté Dunkerque plus tôt dans la journée (1-0).

Alors que le match aller était prévu ce jeudi soir et le retour dimanche prochain à 19h, le programme a changé, car Reims joue la finale de la Coupe de France samedi à 21h contre le Paris Saint-Germain. Désormais, le match aller aura lieu le mercredi 21 mai à 20h et le match retour a été déplacé plus loin, le jeudi 29 mai à 20h30.