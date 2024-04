L1 : Cham et Rashani redonnent espoir à Clermont, Lorient s’enfonce

En attendant les rencontres de la soirée consacrées à la course à l’Europe, la lutte pour le maintien était le maître mot de ce multiplex comptant pour la 31e journée de Ligue 1, ce dimanche. En considérant la défaite de Metz contre Lille en début d’après-midi (2-1), Lorient avait une belle carte à jouer contre Toulouse. Récompensé par sa belle entame de match avec l’ouverture du score signée Ponceau, le club du Morbihan s’est ensuite écroulé lors du second acte. Réaliste, Toulouse a renversé la situation grâce à Dallinga puis Cissoko pour sortir vainqueur de son duel au Moustoir (1-2). Balayés par le Paris Saint-Germain mercredi, les hommes de Régis Le Bris enchaînent une seconde défaite en moins d’une semaine et se dirigent vers la Ligue 2. En face, le club haut-garonnais bascule dans la première moitié de tableau.

La suite après cette publicité

Classement live Ligue 1 # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 70 31 47 20 10 1 76 29 2 Monaco 58 30 18 17 7 6 56 38 3 Lille 55 31 18 15 10 6 45 27 4 Brest 53 31 14 15 8 8 45 31 5 Nice 51 31 11 14 9 8 36 25 6 Lens 46 30 7 13 7 10 39 32 7 Rennes 45 31 9 12 9 10 46 37 8 Marseille 41 30 8 10 11 9 45 37 9 Lyon 41 30 -10 12 5 13 39 49 10 Toulouse 40 31 -2 10 10 11 38 40 11 Reims 40 31 -7 11 7 13 38 45 12 Montpellier 37 31 -4 9 11 11 39 43 13 Strasbourg 36 31 -10 9 9 13 34 44 14 Nantes 32 31 -20 9 5 17 29 49 15 Le Havre 29 31 -11 6 11 14 30 41 16 Metz 29 31 -19 8 5 18 32 51 17 Lorient 26 31 -24 6 8 17 37 61 18 Clermont 25 31 -25 5 10 16 25 50 Voir le classement complet

En revanche, Clermont a connu une après-midi plus radieuse à Gabriel Montpied. Supérieur dans le jeu et bien plus entreprenant, le CF63 a surclassé Reims grâce à des doublés de Cham et Rashani (4-1). Avec ce résultat, le club auvergnat retrouve des couleurs et réduit l’écart sur ses concurrents directs, pointant désormais à quatre points de la place de barragiste. Enfin, Strasbourg et Nice s’affrontaient à la Meinau. Après avoir touché le poteau d’entrée de jeu, Bakwa plaçait les Alsaciens dans les meilleures conditions en accrochant la cible. Or, tout était à refaire pour le Racing avant la pause suite à l’égalisation niçoise signée Guessand en marge du repos. Au retour des vestiaires, Nice s’en remettait au coup de casque de Dante sur corner puis à un but de Sanson pour accrocher la victoire dans l’Est (1-3).

Les résultats du Multiplex