OM : le message émouvant de Ghislain Printant pour les supporters marseillais

Victorieux de Lorient ce dimanche soir (3-1), l’Olympique de Marseille garde un espoir de disputer la Coupe d’Europe l’an prochain (Ligue Europa ou Ligue Europa Conference). Pour cela, les Phocéens vont devoir remporter leurs deux derniers matches contre Reims ce mercredi et Le Havre dimanche prochain. Après la dernière rencontre des Phocéens au Stade Orange-Vélodrome ce soir, l’adjoint de Jean-Louis Gasset, Ghislain Printant, s’est fendu d’un message sur ses réseaux sociaux.

L’ancien coach de Bastia a adressé un joli message envers les supporters marseillais et a pleinement accepté les critiques de ces derniers. «Vous méritiez beaucoup plus. Désolé. On comprend votre colère. Mais merci le Vélodrome pour ces soirées magnifiques. Une force inestimable. Un soutien énorme. Magique. Terminons avec dignité là (extérieur) où nous avons souvent fauté. "Aux armes……"», a-t-il publié. De quoi amener l’union sacrée afin que tout le monde du côté de l’OM pousse ensemble vers cette qualification européenne.