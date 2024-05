PSG-Toulouse : Manuel Ugarte laisse planer le doute sur son avenir

Ce dimanche, le PSG a été sèchement battu par Toulouse à domicile. Outre cette défaite frustrante, ce PSG remanié nourrit forcément quelques regrets alors que Kylian Mbappé disputait son ultime rencontre au Parc des Princes avec la tunique francilienne. Titulaire au poste de sentinelle, Manuel Ugarte a regretté la prestation parisienne au micro de Prime Vidéo :

«C’est des regrets ce soir forcément. Le public méritait une victoire. On était déjà champions et on a essayé de finir cette saison la tête haute mais on n’y est pas parvenu. On avait bien commencé mais il a fallu s’adapter pour plusieurs joueurs. Ça va nous faire grandir. C’est le foot de haut niveau et quand on ne fait pas le travail mentalement. Si je serais au PSG l’an prochain ? On verra, j’adorerais, mais il faut voir, pour l’instant, je suis ici et je profite de la fin de saison.»