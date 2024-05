Robert Lewandowski n’est pas effrayé par Kylian Mbappé

Kylian Mbappé - Robert Lewandowski, ce pourrait être le duel de buteurs l’année prochaine en Liga. Au FC Barcelone depuis maintenant deux saisons, le Polonais verra débarquer le Français dans les prochains mois chez son éternel rival, le Real Madrid. Habitué à être meilleur buteur de la Ligue 1, l’actuel joueur du PSG découvrira un nouveau championnat, mais voudra, comme en France, empiler les buts. Robert Lewandowski dit ne pas avoir peur de l’arrivée du capitaine de l’équipe de France. Au contraire, cela peut même être une opportunité selon lui.

« Peur? Non, bien sûr, c’est un joueur incroyable et s’il va au Real Madrid, ce sera une équipe très forte. Mais notre mentalité doit être que peu importe la qualité de vos joueurs, si nous formons une équipe et travaillons ensemble, nous pouvons vous battre. Nous devons être prêts dès le premier match et les premières minutes car le Real Madrid aura sûrement besoin de temps, il ne jouera pas bien au début et perdra des points, et nous devons en profiter. Non pas pour les rattraper mais pour les devancer », a-t-il expliqué dans les colonnes de Marca. Actuellement 4e du classement des meilleurs buteurs de la Liga avant la dernière journée de championnat, le Polonais devra faire mieux la saison prochaine. Il sera déjà opposé à Kylian Mbappé dans quelques semaines. Ce sera pour le compte de l’Euro, avec un match France-Pologne le 25 juin prochain en phase de groupes.