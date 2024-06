Équipe de France : la cinglante prise de position politique de Marcus Thuram

C’est enfin lancé ! Vendredi, l’Allemagne, pays hôte de cet Euro 2024, affrontait l’Ecosse dans une Allianz Arena en ébullition. Et les Britanniques n’ont pas résisté à la puissance allemande qui a déroulé son football sous l’impulsion d’un tandem Musiala-Wirtz insaisissable. Une manière d’envoyer un message à la concurrence dont la France. Ce lundi, l’équipe de France va faire son entrée en lice face à l’Autriche (21h). Dans un groupe relevé avec les Pays-Bas et la Pologne, les Bleus n’auront pas le droit à l’erreur et devront débuter par une victoire, en y ajoutant la manière si possible. Pour autant, les hommes de Didier Deschamps seront affaiblis par plusieurs incertitudes autour de quelques joueurs et une forme récente peu reluisante.

En parallèle de l’Euro, les joueurs de l’équipe de France sont sensibles à ce qu’il se passe dans l’Hexagone. Et ces derniers ne sont pas passés à côté des élections européennes, qui ont vu le Rassemblement National, avec en tête de liste Jordan Bardella, s’imposer avec près de 32 % des suffrages. Ce résultat a amené le président Emmanuel Macron à dissoudre l’Assemblée nationale et à provoquer de nouvelles élections législatives. Fort de leur audience, certains joueurs de l’équipe de France ont pris la parole à ce sujet, comme Marcus Thuram ce samedi en conférence de presse.

Marcus Thuram appelle à voter pour faire barrage au RN

Forcément au courant de cette situation inquiétante, l’attaquant de l’Inter Milan n’a pas hésité à monter au créneau : «je pense que la situation est triste, très grave. J’ai appris ça après le match contre le Canada, on était un peu tous choqués dans le vestiaire. C’est la triste réalité de notre société. Il faut dire à tout le monde d’aller voter. Surtout en tant que citoyen, il faut se battre au quotidien pour que le RN ne passe pas. Est-ce qu’on en parle dans le groupe ? J’espère que tout le monde partage mon avis, ce n’est pas assez de dire qu’il faut aller voter, il faut expliquer comment on en est arrivés là», a déclaré l’avant-centre devant les médias, avant de justifier sa prise de position.

«Je ne pense pas que ce soit très compliqué de s’exprimer là-dessus, ça vient de mon éducation, je sais que plein de gens me suivent sur les réseaux, je suis obligé de faire passer certains messages. Est-ce que j’en parle avec mon père ? Non. Il ne m’incite à rien. En grandissant avec lui, je me sens responsable de tenir ce genre de message. Aucun doute sur le fait que tout le monde pense comme moi en équipe de France. Je ne suis pas là pour forcer quelqu’un à dire quelque chose même s’il le pense. Grâce à mon père, je maitrise assez cette situation pour pouvoir en parler. La montée du RN ? Je ne vais pas citer d’émission en particulier, mais quand j’allume ma TV en Italie, je me dis que c’est fait pour que la montée du RN arrive.» Intéressant sur le pré, Marcus Thuram l’est encore plus sur ses prises de position engagées et qui forcent le respect alors que la communication de beaucoup de joueurs est aseptisée de nos jours.

