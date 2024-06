Euro 2024, Slovénie : le retour incroyable à 36 ans du revenant Josip Ilicic

L’invité surprise de cet Euro 2024, ce n’est pas la Géorgie qui dispute son premier Euro ou la Slovénie qui retrouve la compétition pour la deuxième fois après l’Euro 2000. Non, il s’agit clairement de l’attaquant slovène Josip Ilicic qui revient de très loin pour disputer la compétition avec son pays. Ancien de Palerme, de la Fiorentina et surtout de l’Atalanta, le natif de Prijedor a été une référence en Serie A à son poste entre 2010 et 2022, date de son départ. Néanmoins, c’est en 2020 que la chute de l’élégant gaucher avait débuté. Et pourtant, il était au firmament de sa carrière à ce moment-là. Un quadruplé en huitième de finale de la Ligue des Champions avec la Dea et une qualification historique ainsi qu’une quatrième place en Serie A. Le talent de Josip Ilicic ne faisait aucun doute mais la pandémie de Covid-19 est passée par là.

Né en Bosnie-Herzégovine en 1988, Josip Ilicic perdait son père sept mois après sa naissance, ce dernier avait été assassiné par un voisin d’origine serbe. Grandissant dans la guerre civile qui a conduit à l’éclatement de la Yougoslavie, il a gardé un certain traumatisme. Bergame était l’épicentre de la pandémie de Covid-19 en Italie et le bruit des sirènes des camions militaires qui transportaient des cadavres a joué sur son état mental et lui a causé une dépression sévère. Manquant le final 8 de la Ligue des Champions 2020, alternant entre le terrain et de longues absences, Josip Ilicic avait été brisé et son départ de l’Atalanta libre de tout contrat à l’été 2022 s’est déroulé dans l’émotion. Prenant une pause de quelques semaines, il allait rebondir au NK Maribor au mois d’octobre, dans le club qui lui avait permis d’aller en Serie A.

Un retour au pays qui lui a fait du bien

*«J’avais besoin de rentrer chez moi, j’ai fait le plein de pays étrangers. C’est un jour spécial pour moi. Une personne joue au football pour vivre ces émotions. C’est pourquoi je suis de retour. Sans ce club, je n’aurais pas eu une carrière comme ça et ce n’est pas encore fini : ce n’est que la deuxième partie de ma carrière», expliquait-il au moment de rebondir au pays. Malgré des kilos en trop, il se montrait rapidement décisif avec un but contre Mura (5-1) dès sa première apparition. Le joueur pouvant jouer milieu offensif et ailier droit livrait un premier exercice finalement assez moyen (2 but et 2 offrandes en 14 matches) mais l’essentiel était ailleurs, il reprenait goût au footbalL. Cela s’est en revanche bien vu cette saison. Bien plus affûté et dans de meilleures conditions mentales, il a livré une saison pleine. Auteur de 9 buts et 12 offrandes en 36 matches, il a permis à Maribor de décrocher la 2e place du championnat derrière Celje. De quoi s’offrir un dernier défi à 36 ans avec la sélection, l’Euro 2024.

Alors que la Slovénie a décroché son billet, le sélectionneur Matjaz Kek (qui l’avait lancé en 2010) a décidé de l’appeler en vue de l’Euro 2024. S’il est attendu dans la peau d’un joker de luxe, il a déjà bien répondu à ce rôle le 4 juin dernier en marquant le but de la victoire contre l’Arménie (2-1). Après 3 ans sans jouer en sélection et n’ayant pas marqué depuis le 11 octobre dernier contre la Russie (défaite 2-1), Josip Ilicic avait convaincu. «Cela signifie beaucoup pour moi la façon dont il a célébré le but… Cela en dit long sur lui ! Je suis également content que les gars l’aient bien accueilli. Et il peut beaucoup les aider grâce à son expérience» notait le sélectionneur Matjaz Kek. Son coéquipier Jan Mlakar venait aussi le soutenir : «Josip Iličić a répondu lui-même aux sceptiques avec sa performance contre l’Arménie et les a sans aucun doute fait taire. Ce serait dommage de disposer d’un tel joueur et de ne pas l’utiliser. Il est en bonne forme physique, après tout, il a joué pas mal de matchs pour Maribor au printemps.» Un retour en grâce à 36 ans qui fera du bien à la Slovénie en vue de l’Euro 2024.