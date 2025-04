C’est la crise à Nice !

Le danger guette les Niçois, et leur situation d’aujourd’hui n’est pas sans rappeler celle de la saison dernière, toutes proportions gardées, quand ils avaient vu la Ligue des Champions leur échapper à un peu plus de 10 journées de la fin. Il leur en reste désormais 6, comme la place qu’ils pourraient occuper à l’issue de cette 28e journée de Ligue 1 (ils sont 4es en attendant les matchs de Lille, Strasbourg et l’OL).

Attendus au rebond après trois matchs sans victoire contre l’OL, Auxerre et Monaco dans le derby, les hommes de Franck Haise ont refait fausse route, cette fois face à Nantes (1-2). Il serait bien temps qu’ils retrouvent leur chemin, sous peine de finir la saison sans Coupe d’Europe, et accessoirement sans supporters. Car ce soir encore, l’Allianz Riviera a sonné creux, et la fracture a semblé grande avec le public. «Le minimum de respect, c’est de venir nous saluer», indiquait une banderole déployée par la tribune populaire à l’issue de la rencontre.

Clauss et Franck Haise appellent à l’unité

Contrairement à la semaine dernière contre l’ASM, tout n’était pas à jeter de la production niçoise ce soir, et c’est dans cette perspective que Jonathan Clauss préférait appeler à l’unité, plutôt qu’à la division : «on prend un premier but qu’on doit éviter, on réagit bien mais on est tombé sur un gros bloc nantais. On n’a pas trouvé les bonnes solutions, et on prend ce deuxième but qui fait mal. Ils ont joué le score et c’est très bien joué de leur part. On ne fait pas tout bien, mais je trouve que dans l’implication, il y avait autre chose. On sait qu’on est dans une moins bonne passe, c’est comme ça, ça fait partie de la saison, à nous de rebondir», espérait l’international tricolore au micro de DAZN.

Son entraîneur, Franck Haise, n’avait pas non plus l’intention de taper sur les doigts de ses joueurs. Il préférait laisser cette tâche aux supporters : «on prend 1 point sur les 3 derniers matchs à domicile… On s’est créé beaucoup d’occasions encore ce soir, mais il faut marquer avant, ou marquer plus en tout cas. On fait plutôt un bon match dans l’ensemble, j’ai même beaucoup aimé notre première mi-temps (…) Je pense que si on continue de faire des matchs comme ce soir à domicile, on reprendra des points, il faut vivre ces moments ensemble. Je ne vais pas tomber sur mes joueurs parce qu’ils ne le méritent pas, il y a déjà une partie du public pour le faire, je suis avec mes joueurs dans ces moments-là.» Nice devra rebondir la semaine prochaine face à Strasbourg, un match qui pourrait s’annoncer capital dans la course à la C1…