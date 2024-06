Barça : la sortie coup de poing de Ronald Koeman sur Joan Laporta

Ronald Koeman n’a toujours pas digéré son divorce avec le FC Barcelone. Arrivée en lieu et place de Quique Setien à l’été 2020, l’aventure du Néerlandais dans la peau d’un entraîneur en Catalogne n’aura duré que quelques mois après une série de mauvais résultats. Désormais aux commandes des Pays-Bas, l’ancien joueur du Barça a comparé son expérience sur le banc blaugrana à celle de Xavi, récemment remercié par sa direction. À ce titre, le Batave estime ne pas avoir reçu le même soutien à l’époque que l’ex-international espagnol.

La suite après cette publicité

«Je n’ai pas reçu le même soutien du président que Xavi. À l’époque, j’ai été licencié et nous avions neuf points de retard sur Madrid. Aujourd’hui, ils sont à dix points. Pour réussir, il faut avoir le soutien du président… Le Barça est mon club. J’y ai passé de bons moments en tant que joueur, j’ai des amis dans la ville, et entraîner l’équipe était l’un des rêves de ma vie. Cela rend les choses plus difficiles et plus stressantes», a déclaré Ronald Koeman en conférence de presse quelques jours après avoir taclé le FC Barcelone suite au forfait de Frenkie de Jong pour l’Euro 2024.