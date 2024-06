Juventus : Thiago Motta veut miser sur un flop de Manchester United

C’était bouclé depuis plusieurs semaines mais l’officialisation a finalement tardé à venir. Ce mercredi, la Juventus Turin a enfin annoncé l’arrivée sur le banc de Thiago Motta. L’ancien joueur du PSG, qui a fait ses preuves en tant qu’entraîneur de Bologne, succède donc à Massimiliano Allegri qui avait été viré il y a quelques semaines pour faute grave et «certains comportements non compatibles avec les valeurs de la Juventus». Désormais, Thiago Motta est aux commandes de la Vieille Dame et a du pain sur la planche.

Depuis maintenant 4 ans, la Juve n’a plus gagné le championnat et pire encore, ne semble même plus dans la course au titre en Serie A face aux rivaux comme l’AC Milan, Naples ou l’Inter Milan. Et il faut donc clairement reconstruire l’effectif pour pouvoir de nouveau être compétitif. Dans ce sens, La Gazzetta Dello Sport révèle ainsi que le jeune coach de 41 ans a déjà commencé à réfléchir au mercato et donne un mois à sa direction pour lui constituer un effectif de qualité. Il a fixé la date du 10 juillet, jour de début de la préparation estivale de son club et espère que les indésirables auront quitté le club d’ici là.

Thiago Motta veut modifier l’attaque

Dans le sens des arrivées, Thiago Motta veut surtout complètement changer l’attaque de la Juventus qui a déçu ces dernières années. Plusieurs profils sont ciblés. Le premier n’est autre que Mason Greenwood qui s’est bien relancé du côté de Getafe la saison dernière. La direction turinoise négocie actuellement pour faire baisser le prix alors que Manchester United demande 50 millions d’euros pour s’en séparer. Mais à en croire le journal au papier rose, Thiago Motta veut aussi un autre joueur des Red Devils. Il s’agit de Jadon Sancho.

L’international anglais, en froid avec Erik ten Hag, s’est parfaitement relancé avec le Borussia Dortmund ces 6 derniers mois. Avec son ancien club, qu’il a donc retrouvé pour un court prêt, il a été l’un des artisans de la finale de C1. De quoi forcément relancer sa carrière et attirer des clubs. Les dirigeants italiens discutent avec Manchester United pour récupérer l’ailier de 24 ans en prêt. La Juve le voulait déjà la saison dernière, Sancho était d’accord pour un prêt, mais Allegri voulait conserver son système de jeu et avait donc écarté cette piste. Comme pour Greenwood, MU attend 50 millions d’euros. Un prêt est pour le moment l’option numéro 1 de la Juventus qui espère donc bien entamer sa révolution.