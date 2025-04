AC Milan : la folle rumeur Pep Guardiola

L’AC Milan est en pleine réflexion sur son avenir et l’arrivée imminente de Fabio Paratici au poste de directeur sportif pourrait bouleverser le projet rossonero. D’après Corriere della Sera, lors d’un sommet stratégique à Londres avec le propriétaire Gerry Cardinale et l’administrateur délégué Giorgio Furlani, plusieurs décisions importantes ont été discutées, notamment le choix du futur entraîneur. Roberto De Zerbi semble être la cible principale de Paratici, en raison de son style de jeu spectaculaire et de son passé au sein du club milanais. Cependant, une rumeur inattendue a émergé. En effet, le nom de Pep Guardiola a été cité comme une option, bien que jugée peu réaliste pour le moment.

La suite après cette publicité

Si l’idée d’attirer Guardiola en Lombardie relève pour l’instant de la fantaisie, puisqu’il est bien installé à Manchester City; sa simple mention montre l’ambition des dirigeants milanais. Paratici, qui n’a pas encore signé de contrat avec le club, entend redessiner l’AC Milan en faisant naître une dynamique forte pour concurrencer l’Inter. Son passé controversé, marqué par une suspension pour l’affaire des plus-values à la Juventus, ne semble pas freiner les discussions. Milan avance doucement, mais cette rumeur autour de Guardiola témoigne d’une volonté claire de frapper fort sur le marché des entraîneurs.