Feyenoord : ça bouge encore dans tous les sens pour Dávid Hancko

Voilà maintenant plusieurs mois que la Juventus tente, tant bien que mal, de verrouiller l’arrivée de Dávid Hancko en provenance du Feyenoord Rotterdam. Dans cette optique et comme nous vous le révélions en exclusivité cet hiver, la Vieille Dame était toute proche de trouver un accord avec le club néerlandais pour le défenseur slovaque de 27 ans. Malheureusement, selon nos dernières informations, la situation actuelle des Bianconeri est trop compliquée pour boucler le deal.

Avec l’incertitude sur l’avenir de la situation sportive, les négociations sont pour le moment à l’arrêt, à l’heure où la Juve devrait afficher un déficit de 72 millions d’euros à la fin de saison. Néanmoins, d’après nos indiscrétions, le Bayer Leverkusen et Everton sont à l’affût et sont déjà venus aux renseignements pour griller la priorité à la Juventus. Pour le moment, le montant demandé par Feyenoord est trop élevé pour les dirigeants allemands et anglais. La bataille risque donc de faire rage dans les prochains mois pour s’attacher les services de Dávid Hancko.