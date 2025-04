Maxence Caqueret était sceptique avant de signer à Côme

Maxence Caqueret ne regrette pas d’être parti de l’OL, même si quitter son club formateur après 12 ans de présence n’est jamais évident. Le milieu de terrain de 25 ans coule désormais des jours heureux du côté de Côme, un club dont il n’avait pas beaucoup entendu parler avant de signer.

«Ma première réaction quand on m’a parlé de Côme ? Un peu sceptique, assure-t-il dans un entretien à L’Equipe. Parler du projet avec Cesc Fabregas a changé son regard. Je connaissais le coach (Cesc Fabregas) mais sans plus d’informations. Ensuite, je l’ai eu au téléphone et le projet m’a tout de suite attiré.»