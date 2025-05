Serie A : la Lazio s’impose contre Empoli et met la pression sur la Juventus

Si la course à la Ligue des Champions est irrespirable en Ligue 1, la Serie A est loin d’être en reste en la matière. En effet, à quatre journées de la fin, seuls six points séparent l’Atalanta, troisième, de la Fiorentina, sixième. Entre les deux, la Lazio comptait bien tirer son épingle du jeu sur la pelouse d’Empoli ce dimanche. Et dès le coup d’envoi, les Romains se sont montrés oppressants, et après seulement 56 secondes de jeu, l’ancien rémois Boulaye Dia a profité d’un caviar de Hysaj pour ouvrir le score du plat du pied au second poteau (0-1, 1ère). Étouffés, les joueurs d’Empoli vont multiplier les erreurs, à l’image d’un Lorenzo Colombo totalement perdu. Le jeune attaquant italien va écoper de deux cartons jaunes en moins de cinq minutes, le second qui aurait même pu valoir une expulsion sèche pour une semelle sur la cheville de Gigot, condamnant les chances de retour des siens.

Très en jambe, Matteo Guendouzi aurait même pu être récompensé d’un but juste avant le retour au vestiaire sur une frappe tendue, mais Vasquez s’est bien détendu pour claquer le ballon en corner. En seconde période, les locaux sont revenus avec plus d’intentions, et Mattia Viti pensait avoir ramené les deux équipes à hauteur après un cafouillage sur coup-franc, mais le défenseur était en position de hors-jeu. Les Lazzialis ont eu plusieurs opportunités de doubler la mise par l’intermédiaire de Pedro ou Castellanos, mais ont trop manqué de précision face aux cages. En fin de rencontre, le passeur décisif Elsed Hysaj a été expulsé pour un deuxième carton jaune. Avec ce succès, la Lazio rentre virtuellement dans le top 4, mettant ainsi la pression sur la Juventus et Bologne, qui s’affrontent dans la soirée.