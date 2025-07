PSG : Luis Enrique s’exprime sur la mort de Diogo Jota

La nouvelle a attristé le monde du football. Ce jeudi, l’attaquant de Liverpool, Diogo Jota (28 ans), est mort dans un accident de la route avec son frère André Silva (25 ans) Une nouvelle qui a touché tout le monde, notamment au Paris Saint-Germain où Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves et Gonçalo Ramos évoluaient avec lui en sélection portugaise. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, le coach parisien Luis Enrique a eu des mots de soutien envers les proches du regretté joueur portugais.

«C’est la pire nouvelle que quelqu’un puisse recevoir. Tout le monde dans le football est affecté. Je ne peux pas imaginer comment se sent sa famille proche. Nous pouvons juste leur apporter tout notre soutien, mais c’est une terrible nouvelle. Le temps va résoudre cela et bien sûr, c’est très triste et nous nous sentons mal pour les joueurs portugais qui ont joué avec lui et ses coéquipiers», a-t-il ainsi déclaré.

