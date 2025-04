Coupe d’Allemagne : Stuttgart s’impose contre Leipzig et file en finale

24 heures après l’exploit de l’Arminia Bielefeld contre le champion d’Allemagne en titre, le Bayer Leverkusen, Stuttgart et Leipzig se retrouvaient pour se disputer le deuxième ticket pour Berlin et la grande finale de Coupe d’Allemagne. Et dès le début du match, le ton était donné. Après une première opportunité pour Middlestadt, Angelo Stiller crucifiait Vandevoort d’une reprise de volée exceptionnelle de l’entrée de la surface (1-0, 5e).

Cueillis à froid, les joueurs de Low vont se créer des opportunités en contre, profitant de la vitesse de Loïs Openda, souvent lancé dans la profondeur, mais qui a buté sur un bon Alexander Nübel (15e, 17e, 35e). Au retour des vestiaires, Leipzig va intensifier son pressing, mais se faire punir sur une récupération haute de Demirovic qui, après un une-deux avec Woltermade, envoie le buteur allemand face au gardien, qui ne se fait pas prier pour doubler la mise (2-0, 57e). Si Sesko était à l’affut d’une remise d’Orban pour réduire l’écart (2-1, 62e), les locaux ont finalement tué le match après un cafouillage sur corner, conclu par Jamie Leweling (3-1, 73e). Une finale qui vient sauver une saison très difficile pour Stuttgart, qui s’est englué dans le ventre mou de Bundesliga.