AC Milan : João Félix est au fond du trou …

Des débuts réussis, une élégance et puis plus rien, une récurrence pour João Félix. Le milieu offensif portugais de 25 ans a connu ça à l’Atlético de Madrid, à Chelsea, au FC Barcelone et désormais à l’AC Milan. Recruté cet été définitivement par Chelsea contre 52 millions d’euros, le droitier s’était contenté que d’un rôle de doublure avec 20 apparitions pour 7 buts et 2 offrandes. Remplaçant de Cole Palmer et bouché du côté du club londonien, il avait décidé de partir cet hiver dans le cadre d’un prêt à l’AC Milan et les premiers pas étaient prometteurs avec un but contre l’AS Roma (3-1) en Coupe d’Italie pour ses grands débuts. Depuis, c’est le néant ou presque …

La suite après cette publicité

Décevant en Ligue des Champions contre le Feyenoord où il a subi de plein fouet l’élimination de l’AC Milan en barrages de la Ligue des Champions, João Félix a été vite pointé du doigt par la presse italienne. « Un désastre. Le pire joueur sur le terrain. On ne le voit pas, on ne le sent pas, il ne crée pas une action et même ses propres coéquipiers l’évitent », écrivait Il Corriere della Sera après un revers contre Bologne (2-1) le 27 février dernier. Restant sur 10 matches de suite sans marquer et n’ayant pas su convaincre l’AC Milan pour le moment, João Félix voit son avenir s’assombrir.

L’été sera agité pour João Félix

Chelsea réclamant 40 millions d’euros pour lui cet été, les Rossoneri ont déjà acté le fait qu’il ne sera pas recruté. En situation d’échec, l’attaquant portugais est l’un des boucs émissaires des mauvaises performances de l’AC Milan. Ce dimanche soir lors de la défaite 2-1 contre le Napoli où il est sorti après seulement 55 minutes alors qu’il avait débuté les deux rencontres précédentes sur le banc, João Félix s’est fait allumer par son coéquipier Kyle Walker à la mi-temps : «Passe le ballon, il n’y a pas de Messi ici.»

La suite après cette publicité

Les médias italiens ont encore tiré la sonnette d’alarme après le match contre Naples. «À gauche à la place de Leao, il ne couvre pas et Di Lorenzo le met en difficulté. Il se concentre sans créer de danger. Très mauvais», a ainsi analysé La Gazzetta dello Sport qui lui a mis un 4,5. De son côté, le Corriere dello Sport lui a mis la même note et a été incisif : «préféré à Leao, il ne joue pas beaucoup à gauche. Cela devient souvent centralisé, mais la classe ne suffit pas. Jamais dans son match.» Les deux derniers mois de compétition à l’AC Milan s’annoncent longs pour João Félix. Le Portugais aura un été agité lui qui va revenir à Chelsea où il n’a pas vraiment d’avenir. Galatasaray a déjà cité comme un prétendant tandis que l’Arabie saoudite sera sûrement encore une fois attentive à sa situation comme lors des derniers mercatos.