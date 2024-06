Gros coup dur pour le Real Madrid dans le dossier Franco Mastantuono

Le Real Madrid savait que la concurrence rodait pour s’offrir le dernier joyau du football argentin. Au pays, on parle de Franco Mastantuono (16 ans) comme de la future star du pays. La pépite de River Plate, 18 apparitions chez les professionnels, est déjà à 2 buts et 1 passe décisive. Hier, Sport annonçait qu’un accord avait été trouvé entre la Casa Blanca et le milieu offensif sur les termes d’un contrat. Il restait à trouver un accord avec le club de Buenos Aires, alors que le joueur détient une clause libératoire à hauteur de 45 M€.

La suite après cette publicité

Le média prévenait hier. Le récent vainqueur de la Ligue des Champions devait mettre les bouchées doubles pour prendre de vitesse l’ensemble de ses concurrents, à commencer par la Premier League. Le Real Madrid s’est fait une spécialité ces dernières années de recruter très jeune au Brésil (Vinicius Jr, Rodrygo, Reiner, Endrick) et très cher, quitte à attendre un ou deux et la majorité de ses recrues pour les faire venir en Espagne. Petite originalité cette fois, c’est avec un joueur argentin qu’il tente le coup.

À lire

JT Foot Mercato : Le PSG boucle sa première recrue estivale

Manchester City entre dans la danse

Mais la direction espagnole n’est pas seule sur le coup. Sport, décidément bien renseigné sur le sujet, nous apprend ce matin que Manchester City est passé à l’action lui aussi, voyant que le Real avait une longueur d’avance. Le club anglais a l’avantage de disposer de plus grands moyens, là où les Merengues n’entreront pas dans une course à l’échalote après avoir déjà recruté Mbappé. Les Sky Blues seraient disposés à régler la clause libératoire de 45 M€ sans discussion là où leurs concurrents rechignent.

La suite après cette publicité

Autre avantage pour Manchester City, les contacts avec River Plate sont excellents depuis plusieurs années maintenant. Il y a eu le transfert de Julian Alvarez en janvier 2022 contre 21 M€ pour une arrivée six mois plus tard. Rebelote cette année avec l’accord concernant Claudio Echeverri (17 ans). Le milieu offensif argentin a signé jusqu’en 2028 mais il ne débarquera à l’Etihad Stadium qu’en janvier prochain, soit un an après sa signature. City propose le même deal à River Plate, qui est forcément séduit par l’idée de conserver le jeune Mastantuono quelques mois de plus.