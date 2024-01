Manchester City s’offre le grand espoir Claudio Echeverri

Tout va décidément très vite pour Claudio Echeverri. À 17 ans et après 6 apparitions seulement à River Plate, la pépite argentine a déjà convaincu Manchester City de lever sa clause libératoire estimée à 25 M€. Le club anglais a profité de son attractivité et de ses bonnes relations avec le club de Buenos Aires (le transfert de Julien Alvarez remonte à 2021) pour devancer les nombreux concurrents européens et faire venir l’une des révélations de la dernière Coupe du Monde U17.

Pour le voir avec le maillot des Cityzens en revanche, il faudra patienter un petit peu. L’accord a d’ores et déjà été trouvé mais les deux clubs ont convenu d’un transfert effectif en janvier 2025. « Manchester City a finalisé la signature du milieu de terrain argentin Claudio Echeverri de River Plate. Le joueur de 18 ans a signé un contrat jusqu’en juin 2028 mais restera à River avant de rejoindre l’Etihad Stadium en janvier de l’année prochaine », affirme le communiqué du club anglais.

Une arrivée en Angleterre prévue dans un an

Un timing qui arrange tout le monde finalement. El Diablito aura le temps de prendre de l’expérience chez les professionnels lui qui est encore si jeune et de fourbir ses armes avant de s’envoler vers l’Angleterre. Manchester City s’offre quant à lui un très grand espoir du football mondial au nez et à la barbe des autres clubs européens, et River Plate perçoit une indemnité de transfert, en plus d’obtenir un pourcentage à une potentielle revente. Ça n’était pas gagné d’avance.

En fin de contrat le 31 décembre 2024, Echeverri avait affirmé qu’il ne prolongerait pas son contrat, mettant la pression sur son club formateur pour accélérer sa vente. S’il a fini par obtenir gain de cause, il ne brûlera pas les étapes pour autant. Le milieu offensif a un an pour se préparer et aider Los Millonarios à briller sur la scène nationale et continentale, avant d’affronter l’énorme concurrence de l’effectif de Manchester City. Ça ne sera pas de trop.