PSG - Le Havre : Gonçalo Ramos a encore tout changé !

La fête est retardée. Si tous les voyants étaient au vert avant la réception du HAC, le Paris Saint-Germain - qui a profité de l’occasion pour officialiser la prolongation de Warren Zaïre-Emery jusqu’en 2029 - a finalement partagé les points avec les Ciel et Marine (3-3) lors de la 31e journée de Ligue 1 et devra donc patienter pour célébrer le 12e titre de champion de France de son histoire. Un petit coup d’arrêt pour les hommes de Luis Enrique avant de s’envoler en Allemagne pour disputer la demi-finale aller de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund, mercredi prochain. Mené au score jusque dans les ultimes secondes, le club de la capitale peut, malgré tout, remercier Gonçalo Ramos, une nouvelle fois étincelant lors de son entrée en jeu.

Lancé par le technicien espagnol peu après l’heure de jeu à la place de Randal Kolo Muani (62e), encore trop peu impactant à la pointe de l’attaque parisienne, le Portugais a finalement totalement changer le cours de cette rencontre. Alors que son équipe était menée 3 buts à 1 et se dirigeait vers une défaite frustrante, l’ancien buteur de Benfica brillait une première fois en délivrant un caviar à Achraf Hakimi dans le dos de la défense havraise. Seul face à Arthur Desmas, le latéral marocain ne tremblait pas pour réduire le score (2-3, 78e). Dans tous les bons coups et omniprésent pour ses partenaires, le numéro 9 parisien manquait par la suite de réussite pour égaliser.

Le véritable facteur X du PSG !

Sur un service astucieux de Mbappé, l’avant-centre de 22 ans déclenchait une puissante frappe mais trouvait la tête du portier normand (84e). Une occasion manquée qui ne freinait cependant pas les ardeurs de Ramos, bien décidé à marquer les esprits malgré un temps de jeu encore limité. Juste techniquement, véritable poison pour les défenseurs havrais et toujours aussi mobile, l’international portugais (11 sélections, 8 buts) se muait finalement encore en héros au bout du temps additionnel pour embraser un Parc des Princes qui n’aura cessé de pousser ses troupes. Parfaitement placé sur un centre de Kang-In Lee, Ramos s’élevait aux 10 mètres et plaçait un coup de tête imparable pour Desmas (3-3, 90+6e). Son 11e but en Ligue 1, son 8e lors des 10 dernières journées…

Devenu le remplaçant le plus efficace de la L1 cette saison (5 buts, 1 passe décisive) et le joueur avec le meilleur ratio de buts des cinq grands championnats parmi ceux comptant au moins 10 buts en 2024, Gonçalo Ramos - fort de 11 buts en 2024, dont trois pour égaliser en toute fin de match (Rennes, Clermont, Le Havre) - continue ainsi d’écraser tout sur son passage et prouve, week-end après week-end, qu’il peut être bien plus qu’un joker de luxe dans ce collectif. «On a montré notre force notre caractère ce soir malgré le résultat. C’est aussi une bonne chose avant la Ligue des Champions ce type de scénario. On a manqué le titre ce soir mais on peut aussi l’avoir demain si Monaco ne gagne pas contre Lyon et si ça n’est pas le cas alors ça sera le cas le week-end prochain», assurait d’ailleurs l’intéressé en zone mixte avant de faire un premier bilan de son aventure parisienne.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 70 31 47 20 10 1 76 29 15 Le Havre 29 31 -11 6 11 14 30 41

«Je suis passé par des hauts et des bas mais aujourd’hui je me sens très bien. C’était difficile au début et le fait de ne pas faire la présaison ne m’a pas aidé. Il y a eu aussi cette maladie qui m’a freiné mais je me sens de mieux en mieux, que ce soit individuellement ou collectivement». Questionné sur le rendement impressionnant de son protégé, Luis Enrique soulignait, de son côté, la force de caractère du natif d’Olhão. «Oui c’est surprenant et on doit le souligner. Il faut le voir s’entraîner tous les jours pour comprendre que quand on fait appel à lui, il répond présent. Il a fait une tête exceptionnelle, c’est super pour l’équipe et pour lui». Reste désormais à savoir si l’ancien sélectionneur de la Roja décidera de le récompenser par une titularisation face au Borussia Dortmund, mercredi prochain, dans le cadre des demi-finales aller de la Ligue des Champions. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la tendance reste, malgré tout, à un trio offensif composé de Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé mais qui sait…