Warren Zaïre-Emery prolonge au PSG jusqu’en 2029 !

Avec l’arrivée de Luis Enrique sur le banc du Paris Saint-Germain, il a encore pris une autre dimension. Impressionnant pour ses débuts la saison passée sous la houlette de Christophe Galtier, Warren Zaïre-Emery s’est installé dans le onze parisien lors de ce nouvel exercice. Et que cela soit en Ligue des Champions ou en Ligue 1, le jeune milieu de terrain de 18 ans a continué à impressionner. Plus impérial semaine après semaine, WZE a même été convoqué en équipe de France espoirs et Didier Deschamps l’observe assidûment selon ses propres dires.

En attendant d’être sélectionné avec les Bleus, le natif de Montreuil va continuer d’être une part importante du projet parisien à court, moyen et long terme. Et alors que son bail a expiré en juin 2025, il était désormais nécessaire pour les dirigeants de la capitale de blinder leur nouveau prodige. Une extension de contrat étant dans l’air, les négociations ont avancé en coulisses et les derniers arrangements auraient été trouvés assez rapidement.

Une prolongation longue durée

Dans le communiqué, le PSG a officialisé cette extension sur son site : «Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Warren Zaïre-Emery. Le Club s’est lié avec le milieu de terrain de 18 ans jusqu’au 30 juin 2029. L’avenir du Paris Saint-Germain s’écrit avec Warren Zaïre-Emery ! Depuis la signature de son premier contrat professionnel en juillet 2022, alors qu’il n’avait que 16 ans, le milieu de terrain a connu une ascension fulgurante». Le club de la Capitale a d’ailleurs annoncé la bonne nouvelle sur la pelouse du Parc des Princes, avec les présences du président Nasser al-Khelaïfi et du jeune milieu parisien, devant tous les supporters parisiens, quelques minutes avant le coup d’envoi de la rencontre contre Le Havre.

Avec cet engagement sur la durée, les pensionnaires du Parc des Princes s’assurent un avenir radieux pour leur entrejeu. Joueur important et chouchou des supporters parisiens, la prolongation de Zaïre-Emery était un point essentiel pour le board du club champion de France en titre. Voilà un poids qui est enlevé pour le futur.