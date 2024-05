L’OL livre sa recette pour arracher l’Europe

L’OL est irrésistible depuis décembre. Deuxièmes de Ligue 1 si l’on ne compte que les 20 dernières rencontres de championnat, les Gones peuvent se targuer d’avoir assuré un maintien qui était très mal embarqué après avoir empoché seulement sept points lors des 14 premiers matches de la cuvée 2023-2024. Mieux encore, les Rhodaniens se sont assurés une fin de saison alléchante. Outre une finale de Coupe de France face au Paris Saint-Germain le 25 mai prochain, Lyon est actuellement septième et à une place en Europe à aller chercher à l’issue de la saison. Et alors qu’il reste deux matches de Ligue 1, les Gones n’ont pas le droit à l’erreur. Et à deux jours d’affronter Clermont, Pierre Sage et Ainsley Maitland-Niles ont donné leur recette pour aller chercher une place pour les joutes continentales l’année prochaine.

Une force de caractère bien exploitée par un Pierre Sage nuancé

Ces dernières semaines, les pensionnaires du Groupama Stadium ont donné de vraies émotions à tous leurs supporters. Face aux quatre meilleures équipes du championnat lors de cette édition, l’OL est allé chercher neuf points sur douze après des scenarii rocambolesques. Battant Brest et Lille dans les derniers instants après des rencontres épiques (4-3, 3-4), les Lyonnais avaient aussi battu Monaco à la maison après un but de Malick Fofana en fin de rencontre (3-2). Et même s’ils se sont sabordés face à Paris (4-1), les coéquipiers d’Alexandre Lacazette peuvent se targuer d’avoir montré une telle force de caractère face à de telles écuries. Interrogé sur cette série mémorable, Ainsley Maitland-Niles, auteur notamment du penalty décisif contre Brest, a tenu à saluer la résilience du groupe rhodanien : «c’est l’une des meilleures expériences de jouer contre les meilleures équipes du championnat. Elles ont toutes des qualités différentes, tous les matchs sont de bons tests. Prendre 9 points face à ces équipes, c’est la cerise sur le gâteau. Malgré ces bons résultats, nous abordons les matchs sans excès de confiance. (…) Nous avons un très bon groupe, tout le monde a le sentiment de faire partie de l’équipe et nous savons que nous avons tous un rôle à jouer. Le coach sait exactement à quel moment il faut faire entrer les remplaçants et chacun sait ce qu’il faut faire quand le coach envoie les remplaçants sur le terrain. On sait que lorsque les remplaçants vont rentrer, l’équipe va retrouver un second souffle, et ça redonne de l’énergie à ceux qui sont encore sur le terrain.»

Salué par tous pour ses formidables résultats sur le banc lyonnais, Pierre Sage est le symbole de cette folle remontée lyonnaise. Qualifié comme un fin tacticien par le défenseur droit anglais, le coach de 45 ans a tenu à minimiser son influence sur les fins de matches de folie de son équipe. Et même s’il espère que l’OL soit encore plus souverain pour éviter d’en arriver là, ce dernier savoure quand même les prouesses mentales de son groupe face auxquelles lui-même hallucine : «notre vie ne peut pas reposer uniquement sur des renversements de matchs. C’est effectivement ce qui s’est passé face à Lille, et au total trois fois en un mois, certes, mais à chaque match, son histoire. Nous sommes passés par beaucoup d’émotions, mais nous sommes capables de réagir en quelques passes, c’est ce qui fait la force de nos matchs. Quand le scénario devient difficile, il n’y a pas de réel impact sur notre état d’esprit. Quand il y a la possibilité de renverser le match, il faut continuer de jouer pour inverser la tendance, et c’est ce que nous faisons. Je sens que lorsqu’on tombe dans le trou, il y a des branches qui apparaissent et on se raccroche à ces branches. Face à Brest, lorsque Rayan et Ernest rentrent sur le terrain à 3-1, leur engagement redonne de l’énergie à l’équipe. Face à Lille, c’est le discours à la mi-temps qui change la donne. On s’est dit qu’on était en capacité de changer le match si on décide de le faire. Psychologiquement, on a pris le dessus et on a inversé la tendance.»

L’OL se méfie de Clermont

Passés par toutes les émotions cette saison, les Gones reviennent d’outre-tombe. Et cela leur a visiblement donné cette faculté d’y croire toujours visiblement contagieuse. Encore largués pour l’Europe il y a quelques semaines, les septuples champions de France sont actuellement septièmes, ce qui leur assurerait une place continentale l’année prochaine si le championnat s’arrêtait aujourd’hui. Mais voilà, alors qu’il reste encore une grosse semaine de compétition, les Lyonnais s’apprêtent à jouer deux finales face à Clermont et Strasbourg dimanche prochain à Décines-Charpieu. En déplacement en Auvergne ce dimanche (21h), l’OL sait qu’il n’a pas le droit à l’erreur face à un CF63 qui joue son va-tout pour aller chercher un maintien presque impossible à aller chercher.

De ce fait, Pierre Sage sait que son équipe va disputer une rencontre âprement disputée ce dimanche : «le fait d’avoir pris neuf points sur douze contre les quatre premiers nous donne la possibilité de jouer notre carte dans la course à la qualification en Europe, ce qui est notre objectif. Que ce soit Clermont ou Strasbourg, nos adversaires ont tous quelque chose à jouer. C’est le match de la dernière chance pour Clermont, on sait comment ça va se passer. De notre côté, nous sommes dans une double gestion finale-championnat. Il faut appréhender le match avec tous ces éléments, et j’ai espoir que tous ces éléments soient des facteurs de motivation. Nous avons le devoir de gagner à Clermont et de mettre la pression sur nos adversaires directs dans la course à l’Europe. C’est une équipe qui a un jeu direct que nous devons canaliser pour les mettre en difficulté. Nous l’avons travaillé cette semaine et dans le sprint final, l’évolution du score a une réelle influence psychologique sur les joueurs. Il faudra ouvrir la marque très tôt dans le match pour gérer la rencontre.»

Aux prises avec le RC Lens et l’OM pour assurer sa sixième ou sa septième place, l’OL n’aura pas son destin entre ses mains si Lensois et Phocéens font un sans-faute à cause d’un goal-average négatif comparé à ses deux rivaux. Malgré cette situation qui les livre à une terrible désillusion dans une semaine, les Gones reviennent de trop loin pour ne pas espérer le faire. AMN, comme tout le groupe rhodanien, sait qu’ils devront gagner forcément leurs deux derniers matches pour pouvoir y croire. «Nous avons un job à faire, c’est de gagner les deux prochains matchs de Ligue 1 et de retrouver l’Europe, rappelle l’ancien d’Arsenal. Nous sommes focalisés uniquement sur la victoire. Malheureusement, cela ne dépend pas que de nous, les résultats des autres équipes comptent aussi, mais nous ferons notre maximum pour retrouver l’Europe.» Une seule chose est sûre : la rencontre entre Lyon et Clermont s’annonce épique ce dimanche.