La curieuse option du PSG pour le poste de n°9

Paris veut du sang neuf. Cet été, les pensionnaires du Parc des Princes comptent recruter trois à cinq joueurs durant le marché des transferts estival. Un à deux défenseurs centraux sont espérés dans la capitale, notamment pour compenser la blessure du polyvalent Lucas Hernandez. Un autre élément pourrait, lui, remplacer le décevant Milan Skriniar. Dans l’entrejeu, les champions de France veulent également se renforcer. Idem concernant le secteur offensif. D’autant qu’il faudra compenser le départ de Kylian Mbappé (25 ans).

Aligné sur le côté gauche ou en pointe, le joueur en fin de contrat cet été est l’atout offensif numéro un de Luis Enrique. Cette saison, le Français a marqué 43 buts en 46 apparitions toutes compétitions confondues, dont 41 dans la peau d’un titulaire. Buteur, KM7 est aussi un redoutable passeur puisqu’il a distribué 10 passes décisives lors de cet exercice 2023-24. Des chiffres qui illustrent son importance, bien qu’il soit moins impressionnant ces dernières semaines sous le maillot francilien. Le remplacer ne sera pas forcément évident même si "Lucho" a assuré que son PSG 2024-25 serait meilleur que celui de cette saison.

Le PSG sans vrai n°9 ?

L’idée sera certainement de mettre l’accent sur le collectif et moins sur une individualité. Paris est d’ailleurs en train d’avancer sur la façon de se renforcer grâce à l’argent économisé après le départ de Mbappé. Viktor Gyökere (Sporting CP) est lié aux Franciliens. Même chose concernant Khvicha Kvaratskhelia (Naples) ou d’autres profils comme Bernardo Silva (Manchester City). Mais le PSG, qui tente de minimiser la perte de KM7 selon L’Equipe, réfléchit à d’autres options. L’une d’elles a d’ailleurs de quoi surprendre.

En effet, le quotidien sportif explique que Luis Enrique pourrait miser sur un schéma sans un vrai numéro 9. Pour être plus précis, il mettrait le paquet en optant pour «deux ailiers explosifs et deux latéraux capables d’amener la profondeur» tout en s’appuyant sur «les projections plus efficientes de ses milieux». Une alternative existerait avec Gonçalo Ramos en pointe. Le plan serait donc de faire encore plus de places aux ailiers comme Barcola ou Dembélé. Sans compter les éventuelles recrues. Paris veut bâtir des fondations solides pour l’après-Mbappé.