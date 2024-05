Ça s’agite pour la belle affaire Alexandre Phliponeau

Belle promesse de l’OM, Alexandre Phliponeau n’a jamais vraiment eu sa chance à Marseille malgré la signature d’un premier contrat pro. Ce milieu de terrain capable de jouer aussi bien en sentinelle qu’au poste de relayeur a pas mal bourlingué depuis son départ de la cité phocéenne. Après une première expérience à Sète en National (27 matches pour 1 but et 1 passe décisive) puis du côté d’Annecy (11 matches de L2), c’est à Concarneau qu’il avait posé ses valises en début de saison dernière.

Malgré la relégation des Thoniers, Phliponeau a été l’un des joueurs les plus réguliers du club breton en Ligue 2 (31 matches pour 2 passes décisives). Lors du dernier match face à Caen, il s’est, comme souvent cette saison, démultiplié aux quatre coins du terrain et a été crédité de l’une des meilleures notes du match. Pas suffisant pour sauver les siens d’une descente en National puisque Concarneau pointe à la 19e place à 9 points du premier non relégable, et ce, à deux journées de la fin du championnat. D’ailleurs, conséquence de cette relégation, l’ancien Marseillais de 24 ans est désormais libre de s’engager où bon lui semble. Et il ne manque pas de prétendants puisque des clubs de haut de tableau de L2 et un club de Ligue 1 sont déjà venus aux nouvelles pour récupérer un joueur qui totalise déjà plus d’une cinquantaine de matches avec les pros. À suivre.