Le FC Barcelone cible deux pépites de Ligue 1

La saison n’est même pas encore terminée en Espagne qu’en coulisses, le FC Barcelone s’affaire autour de la préparation de l’effectif pour la saison prochaine. Et l’un des objectifs du staff technique du Barça est d’augmenter la densité au poste d’ailier. Si Liverpool a refroidi le club au sujet de Luis Diaz, deux jeunes joueurs de Ligue 1 sont très haut sur les tablettes de Deco et son équipe : Eliesse Ben Seghir et Magnes Akliouche.

Selon Mundo Deportivo, les deux jeunes monégasques ont un profil qui plait beaucoup en doublure de Raphinha et Lamine Yamal, qui ont joué presque tous les matches cette saison hors blessure, et ont besoin d’un peu de concurrence pour que le club puisse évoluer sur les deux tableaux. Un intérêt qui, selon le média catalan, serait né lors du succès de Monaco contre Barcelone en ouverture de la Ligue des Champions (2-1), un match où Akliouche avait brillé et ouvert le score.