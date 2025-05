FC Barcelone : Lamine Yamal, Luis Diaz, Araujo, Fati… la mise au point de Flick sur le mercato

Cette première saison d’Hansi Flick au FC Barcelone s’achève dans la joie et la victoire. Pour sa dernière de la saison en Liga, le champion d’Espagne se déplace sur la pelouse de l’Athletic, avec déjà ses pensées tournées vers l’an prochain. Il n’a pas manqué grand-chose aux Catalans pour réaliser un invraisemblable triplé Liga-Coupe du Roi-Ligue des Champions. Le club peut se satisfaire de s’être constitué des bases solides en vue du prochain exercice où Flick aura des renforts souhaités à sa disposition. Ce fut d’ailleurs le sujet principal de cette dernière conférence de presse de veille de dernier match de l’année.

Il fut longuement question de mercato et de besoins. «Je pense que le plus important, c’est que les joueurs les plus importants restent et que nous garantissions l’avenir du Barça. J’en ai parlé avec Deco, et il sait ce dont nous pourrions avoir besoin et ce que nous devons renforcer. Nous discutons beaucoup et sommes sur la même longueur d’onde», assure l’Allemand. En première ligne, il y a bien sur cette brûlante prolongation de Lamine Yamal, tout le monde s’accorde à dire qu’elle aura lieu mais cela fait six mois qu’on en parle. «J’ai une confiance totale. J’ai confiance en Lamine, il le sait. C’est un joueur qui adore jouer au Barça.»

Flick aborde la question Fati

Le discours reste le même donc pour celui qui, d’après nos informations, récupéra le numéro 10 l’an prochain, laissé vacant par un certain Ansu Fati. L’ancien grand espoir du club est en partance pour l’AS Monaco sur les bases d’un prêt avec option d’achat. Il a même donné son accord pour ce départ vers le Rocher. Le technicien blaugrana n’a pas souhaité confirmer lors de ce point presse. «Ce n’est pas moi qui décide. Il a un contrat (2027, ndlr) et il prendra la décision appropriée. Quand le moment sera venu d’en discuter avec moi, nous le ferons. C’est sa décision.» Nul doute qu’il ne s’opposera pas à son départ puisqu’il n’a beaucoup compté sur lui cette saison (11 apparitions).

Autre joueur annoncé sur le départ après avoir perdu sa place cette saison, Ronald Araujo (26 ans). Le défenseur central a prolongé il y a six mois pour possiblement mieux quitter le Barça. Flick souhaiterait le voir poursuivre l’aventure et renforcer la concurrence en défense centrale. «Il a signé son renouvellement de contrat et je suis convaincu qu’il sera parmi nous. La saison a été difficile, surtout au début, mais il a su revenir. Íñigo (Martinez) et Cubarsí ont réalisé une saison fantastique, mais Araújo peut nous apporter beaucoup.» L’Uruguayen fait partie intégrante du projet de son entraîneur.

«Rashford et Díaz sont des joueurs fantastiques»

Et puis il y a les possibles recrues à venir qui ont été abordées. Depuis plusieurs semaines déjà, les noms fusent pour venir renforcer le côté gauche de l’attaque et venir concurrencer un Raphinha un peu seul à ce poste. Marcus Rasfhord est régulièrement cité - il aimerait bien venir d’ailleurs - mais c’est surtout le profil de Luis Diaz qui revient avec insistance ces derniers temps. «Je ne veux pas parler de joueurs qui ne font pas partie de mon équipe. Tous deux (Rashford et Díaz) sont des joueurs fantastiques, alors on verra bien.» Pour le Colombien, il faudra convaincre Liverpool qui n’est pas vendeur, sauf à un prix exorbitant.