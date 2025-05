Le FC Barcelone connait le prix à payer pour Luis Diaz

Le feuilleton Luis Diaz risque d’agiter ce mercato estival. Cela fait de longs mois déjà que le FC Barcelone lorgne le Colombien de Liverpool. Déjà l’an passé avec les performances alors encore irrégulières de Raphinha, les Catalans avaient pris des contacts avec l’entourage de l’ailier. L’affaire n’était pas allée au-delà, déjà parce que les Reds n’ont jamais été vendeurs, et parce que le Barça n’avait pas les fonds. La donne a un peu changé.

La suite après cette publicité

«Bien sûr, nous pourrons faire signer (des recrues, ndlr), rassurait Joan Laporta vendredi soir quelques heures après avoir célébré le 28e titre en Liga du club. Nous respectons la règle du 1:1 (liée au fair-play financier de la Liga) et j’espère que cela continuera comme ça pendant de nombreuses années. C’est vrai que nous étions très serrés, alors maintenant, il est temps de travailler.» Même si les finances catalanes ne sont pas encore au beau fixe, il y aura visiblement des achats cet été.

Le Barça mettra le paquet sur sa priorité du mercato

L’argent de la Ligue des Champions et les quelques ventes à venir permettront de renforcer l’effectif à des postes déjà ciblés depuis un moment. Jusque là, il était question d’un neuf capable de suppléer Lewandowski, d’un latéral gauche et d’un latéral droit pour faire souffler Alejandro Baldé et Jules Koundé, et d’un ailier gauche. Or, Ferran Torres donne satisfaction en pointe, Gerard Martin s’est révélé à 23 ans et Eric Garcia s’est montré solide lorsque Koundé s’est blessé.

La suite après cette publicité

D’après Sport, la quasi-totalité de l’enveloppe allouée pour les transferts sera destinée au recrutement d’un ailier gauche pour renforcer la concurrence. Luis Diaz est toujours la priorité et il faudra mettre 85 M€ pour convaincre Liverpool de bien vouloir le lâcher à deux ans de la fin de son contrat. Auteur de 17 buts et de 8 passes décisives en 49 rencontres toutes compétitions confondues cette saison, le Colombien a réalisé un exercice plein et négocie en parallèle sa prolongation. Le voilà à la croisée des chemins.