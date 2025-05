Maroc : Neil El Aynaoui ne sera pas présent en juin

C’est un dossier qui alimente un peu le football marocain ces dernières semaines. En grande forme avec le RC Lens depuis plusieurs matches, Neil El Aynaoui s’est imposé comme un milieu plus que fiable en Ligue 1. Du haut de ses 23 ans, le Lensois n’a par contre toujours pas connu le niveau international. Et pour cause, malgré les convoitises du Maroc depuis plus d’un an maintenant, il n’avait pas vraiment tranché sur son choix (même s’il a connu le Maroc U23, il était encore éligible avec l’équipe de France). «Neil El Aynaoui, je l’ai convoqué il y a un an au mois de mars (2024). Il avait l’ambition de s’imposer dans son club et de patienter. J’ai laissé la porte ouverte et elle l’est toujours. Mais à un moment donné, le pas ne vient pas toujours de la sélection. Comme je le dis toujours, le Maroc est plus grand que n’importe qui. Il a des qualités, il a du talent, il est titulaire (en club, ndlr)… Mais j’ai besoin de joueurs 100% investis. On a une Coupe d’Afrique à domicile, donc pour la gagner, on a besoin de joueurs certains de vouloir jouer pour le Maroc et de se donner à 100%», expliquait Walid Regragui, le sélectionneur du Maroc, il y a quelques mois.

Selon nos informations, dans l’entourage du joueur, on est désormais clair sur la décision du joueur : il a choisi le Maroc. Mais reste désormais à savoir quand il portera le maillot de la sélection marocaine alors que les Lions de l’Atlas s’apprêtent à accueillir une CAN à domicile (dans 6 mois) et un Mondial en 2030. Car Neil El Aynaoui va encore faire patienter le public marocain. Selon nos indiscrétions, il a bien été appelé, encore une fois, par Walid Regragui lors de ce mois de juin mais il ne sera pas là en raison de pépins physiques (au genou et aux adducteurs après le dernier match de la saison). Il ne répondra donc pas à l’appel pour récupérer de ses lésions. Et cela devrait encore frustrer les supporters marocains et alimenter les débats pendant de longues semaines. En attendant septembre ? À suivre…