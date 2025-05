Mercato : Al-Nassr sort du silence pour Cristiano Ronaldo !

L’avenir de Cristiano Ronaldo prend un nouveau virage. À 40 ans, la star portugaise arrive en fin de contrat le 30 juin prochain avec Al-Nassr et les discussions n’ont pas beaucoup progressé. En creux, le joueur souhaiterait disputer la Coupe du Monde des Clubs, une compétition à laquelle ne participe pas le club de Riyad. Cette affaire prend des proportions exceptionnelles puisque même le président de la FIFA Gianni Infantino pousse publiquement pour y voir le quintuple Ballon d’Or.

D’après nos informations, l’ancien joueur du Real Madrid ou encore de Manchester United a l’embarras du choix pour la suite de sa carrière. Il y a quelques jours, nous vous parlions des pistes envisageables, qui se situent pour la plupart en Arabie saoudite. Il y a bien sûr une prolongation possible du côté d’Al-Nassr où il est arrivé en décembre 2022, alors que son concurrent Al-Hilal souhaiterait le faire venir et dispose de l’argument massue. L’ancienne équipe de Neymar dispute, elle, ce fameux Mondial des Clubs.

Hierro espère toujours prolonger Ronaldo

Une source du fonds public d’investissement (PIF) a même confirmé ces deux pistes, renforcée par les propos de CR7 il y a quelques jours, qui ont mis le feu aux poudres. La conférence de presse organisée à la surprise générale par Al-Nassr ce jeudi devait permettre d’y voir plus clair mais Fernando Hierro, le directeur sportif, a pris la parole… pour ne pas dire grand-chose. Il n’a ni confirmé, ni infirmé les dernières informations sorties au sujet de son joueur fétiche, et remet à plus tard une décision définitive.

«Cristiano est sous contrat avec nous jusqu’au 30 juin, entame le dirigeant espagnol. D’ici là, nous négocions avec lui sur tous les plans et nous espérons trouver un accord pour qu’il continue l’aventure avec nous car beaucoup de clubs sont intéressés.» Hierro rappelle aussi que sa venue fait partie d’un projet global de la Saudi Pro League et non pas d’un seul club. «Sa présence dès le début est un projet pour le Royaume d’Arabie saoudite. Il a choisi de représenter Al-Nassr.» Il ne reste plus qu’à trouver un accord qui semble compliqué.