Roma : le TFC et Lens foncent sur Saud Abdulhamid

Dans les derniers jours du mercato, Saud Abdulhamid faisait à 25 ans, le grand saut vers l’Europe après avoir fait l’intégralité de sa carrière en Saudi Pro League. Fort d’une solide expérience à Al-Ittihad puis à Al-Hilal, le natif de Jeddah s’engageait avec l’AS Roma. S’il n’a pas eu le temps de jeu qu’il espérait (6 apparitions toutes compétitions confondues), le latéral droit à l’impressionnant potentiel athlétique est entré dans l’histoire en devenant le premier joueur saoudien à marquer dans une compétition européenne, en Ligue Europa lors d’un match de la Roma face à Braga.

La suite après cette publicité

Si le club romain compte sur lui, un prêt est plus que jamais dans les tuyaux. Et le cinquième du classement final de Serie A a un plan clair en tête pour Saud Abdulhamid, à savoir le prêter en Ligue 1 comme nous vous le révélions il y a de cela une quinzaine de jours. Plusieurs clubs sont sur les rangs, à commencer par le TFC. Le club de la Ville Rose, qui avait tenté de faire venir le Saoudien l’été dernier, est toujours intéressé par le joueur. Autre formation susceptible d’accueillir le piston droit, le RC Lens, à l’affût d’une belle opportunité et qui apprécie tout particulièrement le joueur. Deux autres formations françaises dont les noms n’ont pas filtré sont également sur les rangs.