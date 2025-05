Paris SG - Inter Milan, ne vous trompez pas de finale !

C’est le grand soir, d’un club, d’un peuple, d’une saison qui pourrait devenir légendaire. Le Paris Saint-Germain est en finale de l’UEFA Champions League, après une campagne européenne exceptionnelle, remplie de rebondissements et de frissons. La peur d’échouer d’abord, jusqu’à un match rentré dans les mémoires, au Parc des Princes, face à Manchester City. Menés 0-2, les hommes de Luis Enrique ont tout renversé et ont définitivement lancé leur aventure. Derrière, c’est Brest qui a été balayé, avant le choc ultime, face à l’ogre Liverpool. Deux matches immenses et une qualification arrachée aux tirs au but.

La suite après cette publicité

La surprise Aston Villa n’a pas résisté en quart de finale, avant qu’Arsenal se heurte à une équipe parisienne rodée à tous les scénarios désormais. Tous ces exploits, vous avez pu les suivre sur CANAL+, au fil de soirées devenues mythiques. Et c’est sur CANAL+ que vous pourrez découvrir le fin mot de l’histoire. Le PSG va-t-il enfin toucher le Graal ? Va-t-il soulever cette coupe après laquelle il court depuis tant d’années ? Tous les supporters parisiens l’espèrent, d’autres supporters le redoutent. La finale Paris SG-Inter Milan, c’est évidemment sur CANAL+ qu’il faut la voir, point d’orgue de la folle épopée parisienne.

La preuve avec la programmation exceptionnelle proposée. "Ici c’est Munich", le vendredi 30 mai, émission qui prendra l’antenne dès 7h du matin, pour une immersion complète dans l’atmosphère munichoise, ponctuée de temps forts comme la retransmission en direct de l’entraînement du Paris SG à 18h15. On retrouvera également un numéro spécial de "Big Five" spécial PSG, consacré aux 40 ans du club passés en Coupes d’Europe, avec David Ginola, Christophe Jallet, Mickaël Landreau et Luis Fernandez. Le lendemain, jour de la finale, vous pourrez revoir tout du parcours européen parisien, notamment les confrontations face à Liverpool, Aston Villa et Arsenal. Puis il sera temps de basculer dès 18h45 sur le "Canal Champions Club" présenté par Hervé Mathoux, avec Laure Boulleau, David Ginola, Samir Nasri, Bertrand Latour et Gauthier Kuntzmann, en clair ! Et bien évidemment le match en direct suivi de toutes les réactions et analyses. Pour ne pas rater ce programme, voici l’offre CANAL+* à saisir.

La suite après cette publicité

L’offre 100% CANAL+* pour suivre le choc Paris SG – Inter Milan et pleins d’autres.

Toutes les plus grandes émotions de l’UEFA Champions League, vous pouvez les vivre sur Canal+. Avant-match, coulisses, interviews, dernières infos, analyse, tout vous sera proposé pour faire monter la pression avant le grand moment et le coup d’envoi de la finale samedi 31 mai à Munich. Pour ne pas rater une miette de la grande messe, pour tout comprendre des enjeux et pour saisir l’émotion, il faudra être au rendez-vous sur CANAL+. Mais c’est aussi bien plus que cela. Avec également du cinéma récent, le meilleur du sport en direct (MotoGP™, F1®…), les grandes séries en exclusivité, les documentaires exclusifs ou encore du contenu jeunesse, vous avez de quoi vous régaler. Cette offre est au tarif de 19,99€/mois (avec abonnement 24 mois*).

Fan du Paris SG ou tout simplement du grand football, il ne vous reste plus qu’une chose à faire, si vous ne l’avez pas encore fait : souscrire l’offre 100% CANAL+*.

La suite après cette publicité

Pour vous régaler de cette grande soirée d’UEFA Champions League comme pour profiter de tous les contenus proposés par la diversité des offres CANAL+*, n’hésitez pas, c’est par ici !

*Offre 100% CANAL+ valable en France métropolitaine du 22 mai au 10 juillet 2025 soumise à conditions. Après 24 mois et sauf résiliation, le contrat est renouvelé pour 1 an au tarif hors promotion en vigueur (à titre indicatif au 22/05 : 32.99€/mois). Modalités sur boutique.canalplus.com

**Sauf interdiction administrative de diffusion

La suite après cette publicité

Programmation/offre de chaînes et/ou de service(s) susceptibles de modification(s)

Le logo F1 FORMULA 1, les dénominations F1, FORMULA 1, FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP, GRAND PRIX et toutes les marques qui y sont associées sont des marques déposées de Formula One Licencing B.V., une société du groupe Formula One. Tous droits réservés