Monaco prolonge Jules Stawiecki

Monaco a officialisé ce mercredi la prolongation de contrat de son jeune gardien de but, Jules Stawiecki, international français U18. Arrivé en janvier 2024 en provenance de Dijon, le portier de 18 ans évoluait cette saison avec le groupe U19, mais s’entraînait avec le groupe professionnel. Il avait d’ailleurs été convoqué par Adi Hütter à plusieurs reprises, sans jouer : «L’AS Monaco est heureux d’annoncer la prolongation du contrat de Jules Stawiecki. Le jeune gardien de but monégasque, 18 ans, est désormais lié au Club jusqu’au 30 juin 2029», indique le communiqué du club.

De son côté, le joueur s’est réjoui d’étirer son bail dans la Principauté : «je suis très fier de prolonger dans ce grand club qu’est l’AS Monaco. Je suis très content car cela montre que le club compte sur moi, qu’il me fait confiance pour la suite. Maintenant c’est à moi de redonner cette confiance au quotidien, sur le terrain et en dehors (…) Côtoyer des grands joueurs et s’entraîner au quotidien avec des gardiens comme Philipp, « Radek », Yann et un staff au top, c’est un privilège pour un jeune comme moi. J’ai le sentiment d’avoir beaucoup progressé. Mais j’ai encore beaucoup de chemin à faire et je ne compte pas m’arrêter là !»