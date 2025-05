Monaco : ce sera un prêt pour Ansu Fati

Après avoir refusé pléthore de clubs cet hiver, au grand dam du FC Barcelone, Ansu Fati va-t-il trouver une porte de sortie ? Sous contrat jusqu’en 2027, le jeune ailier n’est plus désiré en Catalogne, et Monaco s’est positionné depuis plusieurs semaines sur le dossier pour l’attirer en Principauté. Selon Cadena SER, la réunion entre son agent Jorge Mendes et la direction du Barça a accéléré l’accord, et Ansu jouera en Ligue 1 la saison prochaine, sauf surprise.

Actuellement, le club et le joueur travaillent sur un accord de prêt qui inclurait une option d’achat à la fin de la saison, bien que le plan du Barça était de faire un transfert, car un simple accord de prêt n’apporterait pas grand-chose en termes d’économies de salaire. Si beaucoup de clauses restent encore à négocier, la probabilité de voir Ansi Fati sur les pelouses françaises l’année prochaine augmente de jour en jour.