Lazio : Mattéo Guendouzi provoque une bagarre générale en amical

Si les Championnats ont repris dans leur majorité ce week-end, la Serie A débutera seulement vendredi prochain. Ce qui laisse l’occasion aux clubs italiens de poursuivre leur préparation, à l’instar de la Lazio Rome, qui disputait son dernier match de pré-saison contre les Grecs d’Atromitos, à Rieti (Italie). Mais pour une dernière répétition, la rencontre amicale a tourné à la bagarre générale. À la demi-heure de jeu, des échauffourées ont éclaté au centre du terrain, à la suite d’une faute de Mattéo Guendouzi.

L’international français a écrasé la main d’un joueur adverse, qui était au sol, et a ensuite été pris à partie par plusieurs joueurs du club grec. Le jeu a pu reprendre, avant qu’une deuxième bagarre n’éclate et implique cette fois-ci l’ensemble des deux effectifs, obligeant ainsi les staffs des deux équipes à intervenir. L’Argentin de la Lazio, Valentin Castellanos, et le Brésilien d’Atromitos, Mansur, ont tous deux été expulsés, entraînant l’interruption de la partie. Les tensions se sont poursuivis dans les vestiaires, obligeant la police locale à intervenir. Après un retour au calme, la Lazio s’est finalement imposée (2-0).