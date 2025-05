Barrages Ligue 1/Ligue 2 : Metz et Gauthier Hein envoient Reims en Ligue 2

Il ne devait en rester qu’un, et ce sera Metz. Huit jours après leur match nul lors du barrage aller (1-1), Rémois et Messins se retrouvaient ce jeudi pour une place en Ligue 1 la saison prochaine. Longtemps incertaine, cette rencontre a finalement tourné à l’avantage des hommes de Stéphane Le Mignan (1-3), vainqueurs sous les yeux écarquillés de Yannick Noah, qui avait pourtant été convié par Reims pour apporter son expérience aux joueurs. Dans un début de match globalement équilibré, les premiers moments de chaleur étaient justement à mettre au crédit des 16es de Ligue 1. Gbane voyait le but se refuser à lui sur une frappe trop molle (6e), quand Udol intervenait en pompier de service dans les pieds d’Ito (7e).

Le portier messin, Sy, sortait le grand jeu avec plusieurs interventions rassurantes dans sa surface. Le rythme soutenu des 10 premières minutes laissait place à un rythme de sénateur, marqué par de nombreuses maladresses techniques jusqu’à la pause. Malgré l’absence de l’international espoir tricolore Valentin Atangana, étonnamment laissé sur le banc au coup d’envoi, les locaux réattaquaient le deuxième acte avec mordant. L’attaquant de 18 ans, Ange Martial Tia, voyait sa tête fuir le cadre après un centre de Diakité (50e), mais la prochaine allait être la bonne pour lui. Gbane trouvait l’espace pour Ito, dont la première touche profitait à Tia.

Reims évoluera en L2 après 8 années en L1

Le Malien s’emmenait bien le ballon avant de conclure d’un plat du pied parfait, son premier but sous les couleurs de Reims (57e, 1-0). Diakhon ratait ensuite une grosse occasion sur un superbe numéro de Siebatcheu (75e). En face, Metz était devant un problème insoluble. Malgré une possession à leur avantage, les joueurs de Stéphane Le Mignan n’étaient pas capables d’apporter des réponses pour égaliser. Après 70 minutes, ils n’avaient toujours pas tiré au but, à peine avaient-ils eu l’occasion d’entrer dans les 15 derniers mètres adverses… Puis Matthieu Udol venait réveiller Yehvann Diouf au son d’un missile.

Le capitaine messin crochetait un adversaire dans la surface avant de déclencher une lourde frappe légèrement déviée dans la lucarne du gardien rémois (78e, 1-1). Metz avait même l’occasion de prendre l’avantage dans les arrêts de jeu mais galvaudait une énorme situation de contre (90+6e), tandis que Diouf maintenait les siens en vie devant Diallo (94e). Puis le réalisme messin, bien aidé par le talent du remarquable Gauthier Hein, faisait la décision. Sa course vers l’intérieur aspirait deux défenseurs rémois, et sa talonnade astucieuse pour Touré permettait aux visiteurs de prendre les devants (110e, 1-2). Quatre minutes plus tard, Hein enfilait la cape du héros en réussissant un lob fantastique de 25 mètres face à un Diouf trop avancé (114, 1-3). La décision était faite, et Metz retrouvera la Ligue 1. Reims est en Ligue 2 et boucle une semaine cauchemardesque après sa défaite en finale de Coupe de France face au PSG (3-0).