Barrages Ligue 1/Ligue 2 : tout reste à faire entre Metz et Reims

Reims pensait y échapper après ses sept points pris entre la 29e et la 31e journée. Le maintien semblait alors acquis mais les trois défaites dans les trois derniers matchs, plus la victoire inattendue du Havre à Strasbourg, ont mis les Champenois face à l’évidence. Ils doivent jouer deux rencontres impromptues de barrages face au FC Metz, 3e de Ligue 2, avec au beau milieu une finale de Coupe de France à jouer samedi contre le PSG. La priorité est évidemment mise sur la survie du club en première division. Samba Diawara avait d’ailleurs besoin de lancer un électrochoc et effectuait trois changements par rapport au LOSC.

Global 61 Possession 39 55 Duels gagnés 45 79 Passes réussies 74

L’intégration de Patrick, Tia et Nakamura ne modifiait pas vraiment le visage d’une équipe qui s’est présentée à Saint-Symphorien avec la peur au ventre et une certaine apathie. Sans doute dans l’euphorie de son succès chanceux contre Dunkerque au tour précédent, le club mosellan attaquait fort, porté par son public également. Deminguet envoyait une première banderille qui frôlait l’équerre de Diouf (15e). Les hommes de Stéphane Le Mignan mettaient bien plus d’intensité dans les duels, à l’image de l’impact de Van den Kerkhof sur son côté droit, préféré à Diallo. Logiquement, ils finissaient par être récompensés de leurs efforts.

Metz peut avoir quelques regrets

L’ancien latéral bastiais se trouvait justement à la baguette pour permettre à Hein et Sabaly de trouver la tête du capitaine Udol (1-0, 38e). Metz avait fait le plus dur et terminait même fort cette première période sans parvenir à se créer de nouvelles situations. Reims se devait de réagir. Diawara procédait à un double changement salvateur à la pause (Atangana par Koné et Patrick par Diakité) et c’est le visage de toute l’équipe qui se transformait. Les Marnais revenaient avec de bien meilleures intentions et égalisaient même par Kipré sur cette légère mais suffisante déviation sur ce coup-franc d’Akieme (1-1, 52e).

Malgré cette égalisation, puis l’entrée de Moscardo à l’heure de jeu, les Grenats reprenaient leur domination mais ils manquaient toujours de réalisme et de détermination pour conclure. Il y avait d’abord ce tir d’Okumu repoussé par le pied de Diouf (64e), puis cette tentative de Deminguet à l’entrée de la surface, qui aurait sans doute dû faire mieux (74e). Gueye ne faisait pas mieux après ce décalage de Diallo, freiné par le tacle de Kipré (86e), pas plus que cette reprise complètement ratée (89e). Les deux équipes se quittent sur ce nul 1-1 et se retrouveront le 29 mai prochain à Auguste-Delaune.