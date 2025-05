Youri Djorkaeff n’arrive pas à trancher entre le PSG et l’Inter Milan

Ce samedi, le PSG et l’Inter Milan ont rendez-vous avec leur histoire. Pour les Parisiens, il s’agit d’une opportunité de remporter leur toute première coupe aux grandes oreilles, tandis que les Interistes pourraient ajouter un second trophée à leur armoire en cas de victoire. Depuis plusieurs jours, nombreux sont les Français à afficher leur soutien envers l’équipe francilienne, bien que certains assument leur choix d’être derrière les Italiens. Pour ce qui est de Youri Djorkaeff, qui a porté le maillot des deux écuries au cours de sa carrière, il est impossible de trancher.

Dans un entretien accordé à L’Équipe, celui qui a remporté Coupe des Coupes avec le PSG en 1996 et la Coupe de l’UEFA avec l’Inter en 1998 a révélé ne pas pouvoir choisir de camp samedi : « mais c’est comme si on me demandait de choisir entre Sacha et Oan, mes deux fils ! C’est impossible. Je suis français. Mon père (Jean) a aussi été capitaine du PSG… Mais deux de mes trois enfants sont nés en Italie. J’ai marqué l’Inter. J’ai fait trois grandes saisons, gagné une Coupe de l’UEFA, joué dans la plus grande équipe sans doute de l’histoire, en tout cas pour tous les fervents Interistes, avec les Ronaldo, Zamorano, Zanetti, Simeone, Kanu, Pagliuca, Bergomi cette saison-là. On n’a jamais gagné le Scudetto, mais on a marqué tous les coeurs. J’ai encore ma photo dans le vestiaire. Je ne cherche plus à comparer. Je suis surtout très heureux et fier que ces deux clubs soient en finale. Je les aime de façon différente. »